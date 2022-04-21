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NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 06:54

Возобновились беспорядки на Храмовой горе

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Возобновились беспорядки на Храмовой горе

Около 06:00 в четверг, 21 апреля, возобновились беспорядки на Храмовой горе. Участники беспорядков забрасывали сотрудников сил безопасности камнями и петардами.

В ответ были применены средства для разгона демонстраций. Источники в Палестинской автономии сообщают, что несколько участников беспорядков получили травмы.

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