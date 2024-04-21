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Израиль

Завершена антитеррористическая операция в Нур аш-Шамсе: ранены девять бойцов

время публикации: 21 апреля 2024 г., 17:07 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 17:32
Завершена антитеррористическая операция в Нур аш-Шамсе: ранены девять бойцов
Пресс-служба ЦАХАЛа

После более чем двух суток ЦАХАЛ сообщает о завершении сложной и опасной антитеррористической операции в Нур аш-Шамсе, которую военнослужащие Армии обороны Израиля проводили совместно с бойцами пограничной полиции МАГАВ и сотрудниками ШАБАКа.

В ходе операции были уничтожены 14 террористов, 15 разыскиваемых за террористическую деятельность были задержаны, обнаружено и конфисковано большое количество оружия и боеприпасов.

В операции принимали участие бойцы спецназа "Харув", "Дувдеван", ЛОТАР и ЯСАМ. В прямых боестолкновениях они ликвидировали 14 вооруженных боевиков. За время операции девять израильских военнослужащих и бойцов МАГАВ получили ранения от легких до средней степени тяжести, все они получили медицинскую помощь в больнице, семьи пострадавших оповещены.

Во время операции были найдены и уничтожены две лаборатории по производству взрывных устройств, а также были нейтрализованы десятки готовых к действию взрывных устройств.

15 задержанных террористов отправлены для допроса в ШАБАК.

ЦАХАЛ опубликовал также запись нательной камеры бойцов спецназа "Дувдеван", участвовавших в операции.

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