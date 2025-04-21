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Израиль

Акция протеста в Тель-Авиве: "Нетаниягу пытался превратить ШАБАК в инструмент тирании"

Тель-Авив
Акции протеста
время публикации: 21 апреля 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 23:37
Акция протеста в Тель-Авиве: "Нетаниягу пытался превратить ШАБАК в инструмент тирании"
Avshalom Sassoni//Flash90

После того, как глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар представил в БАГАЦ декларацию, в которой обвинил главу правительства Биньямина Нетаниягу в том, что тот якобы обращался в ШАБАК с "незаконными просьбами", в центре Тель-Авива состоялась очередная антиправительственная демонстрация, организаторы которой заявляли, что "Нетаниягу окончательно перешел красную черту".

Акция протеста состоялась на площади перед театром "Габима", в ней участвовали лидеры протестного альянса Шикма Бреслер, Моше Редман, Ами Дрор, а также несколько оппозиционных политиков. Как сообщает "Исраэль а-Йом", Они утверждают, что "Нетаниягу пытался превратить ШАБАК в инструмент тирании для преследования израильских граждан и требовал, чтобы глава ШАБАКа подчинялся ему, а не закону".

Моше Буги Яалон заявил, что в "поданной в Верховный суд Роненом Баром декларации содержится серьезнейшее обвинение против того, кто финансировал ХАМАС, того, кто ответственен за провал 7 октября". "Мы – протестное движение – должны быть готовы парализовать страну, если правовая система не отстранит Нетаниягу", – заявил Яалон.

Яир Голан призвал арестовать Биньямина Нетаниягу, заявив, что глава правительства "представляет явную и непосредственную угрозу безопасности и благополучию израильтян".

Полиция объявила акцию протеста на площади Габима незаконной и после нескольких предупреждений разогнала ее. По сообщениям СМИ, не менее двух участников акции были задержаны.

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