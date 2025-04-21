Демонстрация в Мазоре: манифестант призвал охранника Нетаниягу "спасти страну", напомнив о Гитлере

Израильский журналист Амит Сегаль публикует видеозапись, которая, как утверждается, была сделана вечером 19 апреля в мошаве Мазор, где глава правительства Биньямин Нетаниягу с семьей отмечали праздник Мимуна.

Недалеко от места проведения праздника прошла демонстрация оппозиционных активистов. "Двинутая парочка планирует праздновать Мимуну на исходе субботы в поселке Мазор, в то время как 59 заложников умирают от голода", – сообщала публикация в одной из протестных групп.

На опубликованном Сегалем видео можно увидеть манифестанта, кричащего в мегафон: "Один солдат из германского подразделения личной охраны в 1939 году мог спасти мир. Это позволило бы миру избежать шести лет страшной войны. В Израиле нет даже одного героя, который спас бы страну".