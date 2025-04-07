В Тель-Авиве состоялся многотысячный митинг под лозунгом "Израиль на краю пропасти"
время публикации: 07 апреля 2025 г., 21:52 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 21:52
На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве прошла многотысячная демонстрация, участники которой выражали свое несогласие с последними решениями правительства, в том числе они протестовали против отставки главы ШАБАКа.
Мероприятие проводилось под лозунгом "Израиль на краю пропасти".
По окончании официальной части сотни демонстрантов вышли в сторону "Кирии". Это шествие предварительно не было согласовано.
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