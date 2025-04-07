x
07 апреля 2025
|
последняя новость: 22:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 апреля 2025
|
07 апреля 2025
|
последняя новость: 22:26
07 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тель-Авиве состоялся многотысячный митинг под лозунгом "Израиль на краю пропасти"

Акции протеста
время публикации: 07 апреля 2025 г., 21:52 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 21:52
В Тель-Авиве состоялся многотысячный митинг под лозунгом "Израиль на краю пропасти"
Tomer Neuberg/Flash90

На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве прошла многотысячная демонстрация, участники которой выражали свое несогласие с последними решениями правительства, в том числе они протестовали против отставки главы ШАБАКа.

Мероприятие проводилось под лозунгом "Израиль на краю пропасти".

По окончании официальной части сотни демонстрантов вышли в сторону "Кирии". Это шествие предварительно не было согласовано.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 апреля 2025

Возле штаб-квартиры "Ликуда" в Тель-Авиве проходит митинг родственников заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2025

Политики комментируют решение об отмене назначения Шарвита на должность главы ШАБАКа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 марта 2025

"Ничтожества Бен-Гвира". Столкновения в центре Тель-Авива
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 марта 2025

После многотысячной акции протеста в Тель-Авиве полицией задержаны шесть демонстрантов