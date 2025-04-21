Эфи Дефрин: "Продолжим давить на ХАМАС, пока не вернем всех заложников"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин сделал заявление для прессы, находясь на оси Мораг в секторе Газы. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжит расширять военные действия в секторе, продолжая преследовать ХАМАС повсюду. "Мы не успокоимся, пока не вернем домой всех похищенных до последнего", – подчеркнул он.

"Мы действуем сейчас на севере сектора Газы и на юге, где мы сейчас с вами находимся, – заявил он. – Мы разделили районы Хан-Юниса и Рафиаха. Мы наносим удары по террористической инфраструктуре ХАМАСа, достигли значительных успехов как над землей, так и под ней. Мы атакуем командную цепочку ХАМАСа и будем продолжать наносить удары – постоянно и последовательно".

Он подчеркнул, что цель этой операции – усиливать давление на ХАМАС для возвращения похищенных домой и для свержения правления ХАМАСа, как его военного, так и его политического крыла. "Мы постоянно думаем о похищенных, и их возвращение – самая приоритетная для нас цель, – подчеркнул пресс-секретарь Армии обороны Израиля. – И каждый солдат здесь, от командующего до рядового, понимает эту цель".

Дерфин добавил, что информационная неопределенность это часть подхода и оперативной доктрины ЦАХАЛа. "Мы не собираемся информировать ХАМАС о том, что мы делаем, – заявил он. – Завершив разделение на оси Мораг, мы усилим наши действия, продолжая удивлять и заставать ХАМАС врасплох".

"ХАМАС находится под постоянным давлением, мы будем преследовать его повсюду, где он находится, на севере сектора, на юге, за пределами сектора Газы. Мы не успокоимся, пока не вернем всех наших похищенных до последнего, как живых, так и мертвых", – завершил свое выступление Эфи Дефрин.