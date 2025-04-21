x
21 апреля 2025
|
последняя новость: 10:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 апреля 2025
|
21 апреля 2025
|
последняя новость: 10:23
21 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Смотрич: "Не капитулируем перед террором даже ради возвращения заложников"

Заложники
Бецалель Смотрич
время публикации: 21 апреля 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 10:15
Смотрич: "Не капитулируем перед террором даже ради возвращения заложников"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов и глава партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич дал интервью радиостанции "Кан Бет" и заявил, что не согласен капитулировать перед ХАМАСом даже для того, чтобы освободить заложников.

"Есть только одна вещь, которую мы не сделаем для того, чтобы вернуть заложников: не капитулируем перед террористической организацией. Для возвращения заложников есть ограниченное время. Но это возвращение будет возможно только после разгрома ХАМАСа", – сказал Смотрич, беседуя с журналистами Кальманом Либскиндом и Асафом Либерманом.

Смотрич добавил, что возвращение заложников будет возможно только когда ХАМАС капитулирует, его лидеры покинут Газу, а активисты сложат оружие.

"Не вернуть заложников это ужасно, но это не капитуляция. Задача освобождения заложников реализована на 80%, мы и сегодня не опускаем руки. Но тот, кто капитулирует перед террористическими организациями, приводит к новым похищениям", – добавил министр финансов.

Из Штаба семей похищенных передали: "Сегодня есть только одно слово – позор. По крайней мере, министр открывает страшную правду: правительство сознательно отказалось от заложников. Министр Смотрич, история запомнит, как вы закрыли свое сердце для братьев и сестер, которые в плену, и решили не спасать их – одних от гибели, других от исчезновения", – говорится в заявлении Штаба.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2025

Возвращение Бен-Гвира, увольнение Бара, раскол в оппозиции. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

Смотрич: "Пока ХАМАС не сложит оружие, поставки в Газу не будут возобновлены"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 февраля 2025

Смотрич: необходимо возобновить уничтожение ХАМАСа