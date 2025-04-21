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Израиль

СМИ: Смотрич подумывает подать в отставку из правительства

Бецалель Смотрич
Коалиция
Оппозиция
Правительство
время публикации: 21 апреля 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 20:19
СМИ: Смотрич подумывает подать в отставку из правительства
Chaim Goldberg/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") в беседах с приближенными заявил, что взвешивает возможность подать в отставку из правительства, если его требование об активизации военных действий против ХАМАСа не будет принято. Об этом сообщила политическая обозревательница "Исраэль а-Йом" Ширит Авитан Коэн.

Напомним, ранее Смотрич заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что не согласен капитулировать перед ХАМАСом даже для того, чтобы освободить заложников.

"Есть только одна вещь, которую мы не сделаем для того, чтобы вернуть заложников: не капитулируем перед террористической организацией. Для возвращения заложников есть ограниченное время. Но это возвращение будет возможно только после разгрома ХАМАСа", – сказал Смотрич, беседуя с журналистами Кальманом Либскиндом и Асафом Либерманом.

Смотрич добавил, что возвращение заложников будет возможно только когда ХАМАС капитулирует, его лидеры покинут Газу, а активисты сложат оружие. "Не вернуть заложников это ужасно, но это не капитуляция. Задача освобождения заложников реализована на 80%, мы и сегодня не опускаем руки. Но тот, кто капитулирует перед террористическими организациями, приводит к новым похищениям", – добавил министр финансов.

Это его заявление вызвало многочисленные протесты со стороны представителей антиправительственных движений, Штаба семей похищенных и представителей оппозиции.

Израиль
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