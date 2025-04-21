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Ближний Восток

ХАМАС пытается через Турцию добиться поддержки своего варианта сделки

Турция
Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 21 апреля 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 19:21
ХАМАС пытается через Турцию добиться поддержки своего варианта сделки
AP Photo/Emrah Gurel

Глава службы разведки Турции (MIT) Ибрагим Калын встретился в субботу, 19 апреля, с делегацией ХАМАСа в Анкаре. Согласно турецким СМИ, стороны обсуждали доставку в сектор Газы гуманитарной помощи и координацию международных усилий в этом направлении. Они также обсудили статус различных предложений по прекращению огня в секторе Газы.

По сообщениям ХАМАСа, цитируемым арабскими СМИ, ХАМАС пытается через руководство Турции добиться американской поддержки своих предложений по прекращению огня в секторе Газы: террористы предлагают освобождение всех израильских заложников в обмен на согласованное количество палестинских заключенных, прекращение войны и выход израильских войск со всей территории сектора Газы.

В ХАМАСе надеются, что в свете хороших отношений между руководством Турции и администрацией Белого дома, высокопоставленные турецкие чиновники смогут донести видение ХАМАСа до США.

Ближний Восток
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