Ответ офиса премьера: "Декларация Ронена Бара лжива и демонстрирует его провал"

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу прокомментировала поданную главой ШАБАКа Роненом Баром декларацию в Верховный суд. От имени премьера утверждается, что декларация Ронена Бара по поводу решения правительства о его увольнении "полна лжи и раскрывает его провалы". Далее приводится поэтапное перечисление утверждений Бара с их опровержением или объяснением.

1. Ронен Бар утверждает, что в ночь на 7 октября он поднял по тревоге всю систему. Но он забыл упомянуть, что не поднял руководителей системы – главу правительства и министра обороны. Если бы он это сделал, резню было можно предотвратить.

Ронен Бар утверждает, что распорядился разбудить военного советника главы правительства в 05:15. На деле же руководитель его канцелярии позвонил военному секретарю только в 06:13 – всего за несколько минут до начала нападения ХАМАСа, и к этому моменту информация о подозрениях о подготовке атаки была в распоряжении Ронена Бара более трех часов.

Таким образом, Бар подтвердил заявления всех министров правительства о том, что он потерпел огромный провал 7 октября. Одной только этой причины достаточно для прекращения его полномочий.

Но Ронен Бар скрывает то, что всего за два дня до резни, 5 октября, он лично заявил: "В перспективе возобновление договоренностей между Израилем и ХАМАСом на базе принципа "затишье в обмен на послабления" имеет под собой потенциал для сохранения стабильности в секторе Газы. Ронен Бар – ключевой источник провала, и он должен уйти.

2. Ненамеренно Ронен Бар в своем заявлении подтвердил утверждения правительства и премьер-министра о том, что уже в ноябре 2024 года ему объявили о намерении его уволить. Это противоречит утверждению юридической советницы правительства о том, что решение об увольнении Бара было принято в феврале текущего года на фоне и по причине начала расследования так называемого "Катар-Гейта". Увольнение не было предназначено предотвратить расследование, наоборот – расследование было возбуждено в попытке предотвратить увольнение.

3. Вопреки ложному утверждению Ронена Бара, глава правительства никогда не просил отложить суд против него – напротив, Нетаниягу настаивал на проведении суда без каких-либо проволочек.

4. Глава ШАБАКа потерпел сокрушительный провал в разбирательстве со случаями подстрекательств против политического руководства страны, включая призывы к убийству главы правительства и подстрекательство против министров. Бар не смог предотвратить обстрел осветительными ракетами дома премьер-министра в Кейсарии, совершенный агрессивными демонстрантами: этот обстрел едва не привел к гибели охранника и к поджогу дома.

И глава правительства, и министры неоднократно заявляли на правительственных заседаниях и на совещаниях кабинета, что против безудержного и агрессивного подстрекательства против них и их близких не предпринимается никаких действий.

При этом ни они, ни премьер-министр никогда не требовали "незаконных действий" в отношении демонстрантов: они требовали лишь равного правоприменения, которого нет до сих пор.

Получив эти обращения, глава ШАБАКа лишь докладывал премьер-министру о "действиях ШАБАКа по данному вопросу".

Напомним, глава ШАБАКа Ронен Бар, с разрешенным БАГАЦем опозданием на сутки, представил в понедельник декларацию по делу о петициях против решения правительства уволить его с занимаемой должности.

Декларация делится на две части – секретную и публичную. В публичной части глава ШАБАКа отмечает, что ему неясны причины, которые привели к решению правительства уволить его. Однако, по словам Бара, речь идет о мотивах, которые связаны не с профессиональными вопросами, а с "требованием абсолютной личной лояльности со стороны премьер-министра".

"Этими же мотивами была продиктована серия шагов со стороны премьер-министра, параллельно с которыми осуществлялась деятельность в СМИ и социальных сетях лично против меня и против ШАБАКа в целом", – говорится а декларации.

Бар утверждает, что Нетаниягу и его правительство "ожидали от ШАБАКа действий в отношении активистов протеста против правительства, хотя в деятельности активистов не было никакой секретности или насилия". Так Бар отреагировал на претензию со стороны правительства, в соответствии с которой он не предпринимал шагов против отказничества.

По словам Бара, в конце совещаний Нетаниягу обращался к нему с "незаконными просьбами". "Мне говорили, что в случае возникновения конституционного кризиса, я обязан быть лоялен премьер-министру, не БАГАЦу", – говорится в декларации.

По утверждению Бара, Нетаниягу пытался заставить его сформировать заключение, в котором будет говориться, что Нетаниягу не может давать показания в суде во время войны. В декларации главы ШАБАКа сказано также, что ему был представлен документ, сформулированный самим премьер-министром или кем-то в его окружении.

По утверждению Бара, до осени 2024 года Нетаниягу "не скупился на комплименты в адрес ШАБАКа". "Только после того, как начались расследования в отношении приближенных премьер-министра и людей в его канцелярии, появились разговоры о "недоверии" и скором увольнении", – говорится в декларации.