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Израиль

Подано обвинение против пяти человек, причастных к похищению и избиению мужчины "за долги жены"

Расследование
Прокуратура
Криминал
время публикации: 21 апреля 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 13:36
Подано обвинение против пяти человек, причастных к похищению и избиению мужчины "за долги жены"
Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд в Беэр-Шеве обвинительные заключения против Амира Исакова (37), Исраэля Элии Альмалеха (20), Надежды Ваны (22) и двух несовершеннолетних (обоим около 16 лет) в связи с похищением, избиением и ограблением мужчины, бывшая жена которого, по их утверждениям, была должна им денег.

Согласно обвинительным заключениям, в начале апреля Исаков предложил двум несовершеннолетним деньги в обмен на помощь во взыскании долга с женщины. Вана связалась с бывшим мужем этой женщины и заманила его к себе в квартиру, где его поджидали. Когда мужчина попытался покинуть квартиры, его остановил Альмалех, который заставил его вернуться, угрожая ножом (по словам потерпевшего, он угрожал его убить). В обвинении сказано: Исаков силой затащил мужчину в квартиру, приставил нож к горлу и глазам, ударил его кулаком и потребовал, чтобы тот заплатил "штраф" в размере 50 тысяч шекелей. Мужчина сказал, что у него таких денег нет, но есть автомобиль, записанный на имя сына. Злоумышленники попытались осуществить электронный перевод права собственности, а когда это им не удалось, Исаков стал угрожать, что зарежет сына этого человека. Похитители избили мужчину и снимали свои действия на видео. Они отобрали у него тысячи шекелей наличными, дорогие часы и мобильный телефон. Позже, оставшись в квартире с двумя несовершеннолетними, потерпевший пытался вырвать нож у одного из них, но безуспешно. Затем вернулись другие злоумышленники, напали на потерпевшего, а один из них ударил его ножом. В какой-то момент Вана потребовала, чтобы мужчину убрали из ее квартиры, так как могут услышать и вмешаться соседи. Его отпустили. Потерпевший, истекавший кровью, сумел добраться до ближайшего магазина и вызвать полицию.

Трое взрослых – Исаков, Альмалех и Вана – были обвинены в похищении человека с целью вымогательства, нападении при отягчающих обстоятельствах и грабеже при отягчающих обстоятельствах. Двое несовершеннолетних были обвинены в похищении человека, вымогательстве и нападении при отягчающих обстоятельствах.

Израиль
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