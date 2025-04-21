Арест мэра, подозреваемого в сексуальных преступлениях, продлен до 24 апреля

Мировой суд Хайфы вынес постановление о продлении до 24 апреля срока содержания под стражей мэра одного из городов северного А-Шарона, подозреваемого в сексуальных преступлениях.

В сообщении полиции по этому поводу имя подозреваемого не публикуется, хотя ранее израильские СМИ его опубликовали.

По данным полиции, около месяца назад против мэра было подано несколько заявлений от пострадавших, некоторые из которых являются сотрудницами мэрии. Они обвиняют главу муниципалитета в сексуализированном насилии с использованием его служебного положения.