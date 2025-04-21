x
21 апреля 2025
|
последняя новость: 16:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 апреля 2025
|
21 апреля 2025
|
последняя новость: 16:35
21 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арест мэра, подозреваемого в сексуальных преступлениях, продлен до 24 апреля

Судебные решения
Полиция
Сексуальное насилие
время публикации: 21 апреля 2025 г., 16:13 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 16:16
Арест мэра, подозреваемого в сексуальных преступлениях, продлен до 24 апреля
Yossi Zamir/Flash90

Мировой суд Хайфы вынес постановление о продлении до 24 апреля срока содержания под стражей мэра одного из городов северного А-Шарона, подозреваемого в сексуальных преступлениях.

В сообщении полиции по этому поводу имя подозреваемого не публикуется, хотя ранее израильские СМИ его опубликовали.

По данным полиции, около месяца назад против мэра было подано несколько заявлений от пострадавших, некоторые из которых являются сотрудницами мэрии. Они обвиняют главу муниципалитета в сексуализированном насилии с использованием его служебного положения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 апреля 2025

Мэр Хариша Ицхак Кешет подозревается в совершении преступлений сексуального характера
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 апреля 2025

Полиция задержала главу муниципалитета по подозрению в совершении сексуальных преступлений