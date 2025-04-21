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Израиль

Мэр Хариша Ицхак Кешет подозревается в совершении преступлений сексуального характера

Муниципалитеты
Полиция
Сексуальное насилие
Расследование
время публикации: 21 апреля 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 10:27
Мэр Хариша Ицхак Кешет подозревается в совершении преступлений сексуального характера
Yossi Aloni/Flash90

Разрешено к публикации имя главы муниципалитета на севере округа А-Шарон, который был задержан полицией: это мэр Хариша Ицхак Кешет, он подозревается в совершении преступлений сексуального характера, попытках помешать ходу расследования и злоупотреблении служебным положением.

Адвокат мэра Хариша Офер Барталь сообщил, что его подзащитный отрицает инкриминируемые ему преступления, пишет "Сругим". По словам адвоката, утверждения о сексуальных контактах без согласия необоснованные, и это будет подтверждено имеющимися у защиты доказательствами.

Он также подчеркнул, что мэр сотрудничает со следствием, он предан своей работе и сразу после возвращения в свой кабинет он продолжит служить жителям города.

По данным полиции, около месяца назад против мэра Хариша было подано несколько заявлений от пострадавших, некоторые из которых являются сотрудницами мэрии. Они обвиняют главу муниципалитета в сексуализированном насилии с использованием его служебного положения.

Израиль
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