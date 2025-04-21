Судья признала, что водитель Бен-Гвира имел право ехать на красный свет

Суд по транспортным делам в Петах-Тикве начал рассмотрение дела Моше Эйхенштейна, водителя министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который пересек перекресток на красный свет и столкнулся с легковым автомобилем.

Прокуратура вменяет водителю министра три серьезных нарушения правил дорожного движения, в том числе проезд на красный свет, неосторожное вождение и причинение телесных повреждений и материального ущерба в результате неосторожного вождения.

Адвокат Шош Хайон, представляющая Эйхенштейна в суде, заявила, что ее подзащитный управлял служебным автомобилем при выполнении своих служебных обязанностей, он включил мигающие огни и подавал предупреждающие сигналы гудком.

Судья приняла эти аргументы, подчеркнув, что в вышеизложенной ситуации водитель не может быть обвинен в несоблюдении красного сигнала светофора, и обвинению следует переформулировать обвинительное заключение. Судья также указала, что поднявшаяся в СМИ шумиха действительно может быть расценена как давление на полицию и прокуратуру, в результате которого были выдвинуты обвинения, не соответствующие положениям закона.

Прокуратура попросила пять дней на подготовку ответа по требованию изменить или отозвать обвинительное заключение.

Напомним, обвинительное заключение было вынесено против Моше Эйхенштейна в сентябре прошлого года. По данным обвинительного заключения, в конце апреля Эйхенштейн находился за рулем служебного автомобиля министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Они приехали в Рамле на место ножевого теракта, и вскоре после посещения министром места теракта при выезде из города произошла авария.

В обвинительном заключении сказано, что водитель служебного автомобиля проехал на красный свет светофора и врезался в другой автомобиль. В результате этой аварии несколько человек, включая самого Итамара Бен-Гвира и его дочь, получили ранения.

В вечерних выпусках новостей на телеканалах "Кан-11" и "Мако-12" были показаны кадры с видеорегистратора, на которых запечатлено, что на перекрестке водитель Итамар Бен-Гвира проехал на красный свет. В канцелярии министра, комментируя эти кадры, заявили, что поездка министра была продиктована "оперативной необходимостью", которой объясняется проезд на красный свет.