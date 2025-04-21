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Израиль

Мужчина перевернулся на квадроцикле в Кирьят-Гате

ДТП
время публикации: 21 апреля 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 21:18
Мужчина перевернулся на квадроцикле в Кирьят-Гате
Пресс-служба "Ихуд Ацала"

Мужчина в возрасте около 65 лет пострадал в результате аварии электрического квадроцикла ("тракторона") на улице Дерех а-Харошет в Кирьят-Гате. Медики "Маген Давид Адом" и "Ихуд Ацала" оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия.

После этого его эвакуировали в критическом состоянии в больницу, мужчина подключен к аппарату искусственного дыхания и погружен в медикаментозный сон.

Израиль
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