Мужчина перевернулся на квадроцикле в Кирьят-Гате

Мужчина в возрасте около 65 лет пострадал в результате аварии электрического квадроцикла ("тракторона") на улице Дерех а-Харошет в Кирьят-Гате. Медики "Маген Давид Адом" и "Ихуд Ацала" оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия.

После этого его эвакуировали в критическом состоянии в больницу, мужчина подключен к аппарату искусственного дыхания и погружен в медикаментозный сон.