ЦАХАЛ захватил ось Мораг и отрезал "бригаду Рафиаха" ХАМАСа

ЦАХАЛ завершил захват оси Мораг в секторе Газы, что позволило отрезать "бригаду Рафиаха" палестинской террористической организации ХАМАС, чтобы продолжить ее разгром.

До сих пор "бригада Рафиаха" получала поддержку от "бригады Хан-Юниса" ХАМАСа – как по подземной террористической инфраструктуре, так и на поверхности.

К настоящему моменту "бригада Рафиаха" окружена и изолирована, также – и на земле, и под землей, и ЦАХАЛ ведет борьбу против последних очагов сопротивления.