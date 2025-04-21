ЦАХАЛ захватил ось Мораг и отрезал "бригаду Рафиаха" ХАМАСа
время публикации: 21 апреля 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 21:00
ЦАХАЛ завершил захват оси Мораг в секторе Газы, что позволило отрезать "бригаду Рафиаха" палестинской террористической организации ХАМАС, чтобы продолжить ее разгром.
До сих пор "бригада Рафиаха" получала поддержку от "бригады Хан-Юниса" ХАМАСа – как по подземной террористической инфраструктуре, так и на поверхности.
К настоящему моменту "бригада Рафиаха" окружена и изолирована, также – и на земле, и под землей, и ЦАХАЛ ведет борьбу против последних очагов сопротивления.
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