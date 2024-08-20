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Ближний Восток

Блинкен: "США выступают против длительной оккупации сектора Газы Израилем"

время публикации: 20 августа 2024 г., 23:59 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 23:59
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Kevin Mohatt//Pool Photo via AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен завершил свой визит в Катар. На итоговом брифинге он еще раз повторил, что Израиль принял предложение США и теперь слово – за ХАМАСом.

Энтони Блинкен отметил, Катар имеет прямые контакты с ХАМАСом и пытается подтолкнуть руководство этой организации к тому, чтобы принять соглашение. "Соглашение о прекращении огня должно быть заключено в ближайшие дни", – добавил он.

Представитель Вашингтона подчеркнул, что это соглашение в интересах всего региона, и оно необходимо, чтобы не допустить скатывания к региональной войне. По словам Блинкена, Египет и Катар прилагают усилия для предотвращения дальнейшей эскалации, ведя переговоры с "Хизбаллой" и Ираном.

Энтони Блинкен отметил, что в основе нынешнего предложения США лежит майская инициатива президента Джо Байдена, и обсуждение деталей его реализации начнется после того, как будет получен ответ от ХАМАСа.

Говоря об управлении сектором Газы после войны, Энтони Блинкен заверил, что Белый дом не потерпит длительной оккупации сектора Газы Израилем.

Ближний Восток
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