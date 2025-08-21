Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 21 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 23-34, на побережье Мертвого моря – 25-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-37, на Голанских высотах – 19-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 100-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу температура немного повысится. В субботу-понедельник – без существенных изменений. Во вторник-среду ожидается небольшое понижение температуры.