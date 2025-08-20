На диком пляже в Тель-Авиве утонул 15-летний подросток

В районе дикого пляжа на границе Тель-Авива и Яффо из воды был извлечен подросток в бессознательном состоянии.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" начали реанимационные действия на пляже и продолжили по дороге в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Служба МАДА передала, что бригада "скорой" была вынуждена констатировать смерть 15-летнего подростка по дороге в больницу.