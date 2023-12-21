Вернувшиеся из плена ХАМАСа: о чем говорил отец, что снилось матери. Разговор с семьей Аль-Зиадна
30 ноября была освобождена из плена ХАМАСа седьмая группа заложников. В числе освобожденных были двое подростков из бедуинского клана Аль-Зиадна – 17-летняя Айша и ее брат, 18-летний Билаль. Их 52-летний отец Юсеф и 22-летний брат Хамза все еще остаются в плену у террористов.
Корреспондент NEWSru.co.il посетила непризнанную деревню Кафр-Зиадна, где живет семья Аль-Зиадна, и побеседовала с освобожденными подростками и их матерью и дядей.
Репортаж Аллы Гавриловой.
В деревне живут около двух тысяч человек, все из клана Аль-Зиадна. Сам клан огромный. Мои собеседники говорят, что всего у них 15 тысяч родственников. Большинство живут в таких же непризнанных деревнях и занимаются сельским хозяйством и разведением домашнего скота. Напомню, что в бедуинских поселках до сих пор нет подачи электричества, туда не проводят дороги. Электричество жители таких деревень получают от самостоятельно установленных почти у каждой постройки солнечных коллекторов. Земельное управление Израиля регулярно сносит постройки в непризнанных деревнях.
Ближайшая школа в десяти километрах, детских садов нет, поликлиника тоже далеко.
В этих деревнях нет сигналов, оповещающих о ракетных обстрелах, поскольку вся территория "пзуры" (так называются эти деревни) считается "открытой местностью". "Железный купол" там не действует. В 2014 году, после операции "Нерушимая скала", в Кафр-Зиадна привезли три мобильных бомбоубежища. На днях, после двух с половиной месяцев войны, Управление тылом должно доставить в деревню еще несколько таких убежищ.
В первые дни войны в результате обстрелов в Негеве погибли 17 человек из бедуинской общины. Среди погибших было много детей. Десять бедуинов Негева получили тяжелые ранения.
В числе похищенных ХАМАСом заложников значились семь бедуинов, в том числе четыре человека из клана Аль-Зиадна. Они были похищены из поселка Холит на границе с Газой, где Юсеф работал в течение 17 лет. 7 октября он с сыновьями был в коровнике, а Айша собирала оливки.
Я беседую с племянником и одновременно зятем Юсефа, Раидом. Раиду 28 лет и он женат на дочери Юсефа. Он рассказывает о своем дяде и тесте, что у того две жены, 19 детей и 43 внука. Дом Юсефа несколько раз сносили. Хамза, который вместе с отцом остается в плену, недавно построил свой дом в третий раз.
"Война идет третий месяц. Поначалу к нам приезжали какие-то министры и активисты, потом практически перестали. Несколько членов семьи все время летают сейчас в США, Египет, Катар – пытаются добиться какого-то содействия в освобождении Юсефа и Хамзы. Им обещают. Но пока Израиль не прекратит войну, заложников не освободят. А мы видим, как заложники гибнут от наших бомбежек и обстрелов. Чем дольше мы воюем, тем у них меньше шансов выжить. Айша и Билаль рассказывают, что в плену они все время слышали взрывы и обстрелы и были уверены, что погибнут именно от этого", – говорит Раид.
По словам Раида, и Юсеф, и Хамза страдают хроническими заболеваниями и нуждаются в постоянных лекарствах. Юсеф перенес два инсульта, а у Хамзы хронические мигрени, при которых ему необходимы специальные препараты. В плену лекарств им не выдают.
Раид подтверждает рассказ еще одного дяди Айши и Билаля, Али Аль-Зиадны, который в интервью NEWSru.co.il рассказывал о том, что их родные не знали, где находились все это время, и не знали о той трагедии, которая произошла в Израиле 7 октября. Они думали, что похитили только их. Айша и Билаль были освобождены в удовлетворительном физическом состоянии, но психологически им было очень тяжело, и с ними сейчас работают психологи.
"Слава Аллаху, они все это время были вместе, вчетвером. Когда их привезли в Газу, им на головы надели мешки, поэтому они не знали, где находятся. Когда вывозили, тоже. Их не били и даже не допрашивали, поскольку быстро поняли, что они не служили в ЦАХАЛе. Им принесли Коран и коврик для молитвы, но с ними вообще не разговаривали. Приносили еду и воду, и все", – рассказывает Риад.
Я беседую с Айшей. Мы сидим в так называемой "гостиной", за столом, а не на полу. Раид просит меня не фотографировать женщин, потому что у них в семье это не принято. "Когда их похитили, мы, конечно, передали для распространения фотографию Айши, но только потому, что это было необходимо", – объясняет Раид. Мужчины в их семье, как выясняется, фотографироваться тоже не любят – Билаль, смягчая просьбу улыбкой, просит его не снимать и говорит, что "там было тяжело, но сейчас я окей и сказать мне больше нечего". В комнате полумрак, потому что нет солнца, а генератор днем попусту стараются не включать. Айша не говорит на иврите и очень стеснительная, но, приветствуя меня, сразу меня обнимает. Очень красивая девушка, совсем ребенок. Работу переводчика выполняет Раид.
Айша рассказывает, что сначала у них в плену были свет и вода. Они находились в каком-то помещении, где была комната и туалет с душем. Но через несколько дней свет пропал, и они 55 дней почти все время были в темноте. С водой тоже было совсем плохо, и им даже приносили морскую воду, от которой жажда мучила еще больше. Их не трогали, к ним почти не заходили – только чтобы принести еду и воду. На вопросы не отвечали. Айша, по ее словам, была уверена, что в какой-то момент они все погибнут от обстрелов.
Спрашиваю, как Айша с отцом и братьями проводили в плену время.
"Папа рассказывал нам истории из Корана и всякие сказки. А когда пересказал весь Коран, рассказывал нам истории из своей жизни".
По словам Айши, она за всю свою жизнь не узнала столько об отце, сколько за эти 55 дней.
Девочка говорит, что когда за ней и Билалем пришли и сказали им прощаться с отцом и Хамзой, это было совершенно мучительно. Потому что с одной стороны они с Билалем радовались возвращению домой, а с другой – очень переживали за остававшихся в плену брата и отца.
"Когда мы прощались, папа сказал, чтобы мы передали маме и всей семье, что он нас любит, и надеется, что скоро вернется", – говорит Айша.
Наима, мама Айши, плачет.
Наима – жена Юсефа и мать Айши, Билаля и Хамзы. Всего у Наимы 15 детей. Наима тоже не говорит на иврите, Раид переводит. Спрашиваю, какой Хамза по счету, подсчитывает на пальцах и несколько раз сбивается. Смеемся. Говорю, что я единственный ребенок в семье. Все смотрят на меня с изумлением и жалостью. Раид рассказывает, что в этом одна из причин постоянного конфликта между бедуинами и государством.
"Мы хотим жить семьями, кланами. Мы живем так поколениями. Мы не понимаем, почему нашим уже существующим деревням нельзя дать статус законных, как дают еврейским, и предоставить нам заниматься сельским хозяйством законным путем. Вы понимаете, что нас хотят переселить в город, где мы просто не сможем жить все вместе, а для нас это неприемлемо? Ты единственный ребенок и тебе этого, возможно, не понять, но семья – это наша главная ценность. И именно поэтому мы требуем сделать все, чтобы освободили всех заложников любой ценой", – говорит Раид.
Спрашиваю Наиму про мужа и сына. Она рассказывает, с трудом сдерживая слезы, что 7 октября был самый страшный день в ее жизни. Рано утром она проводила мужа и детей на работу в Холит, и практически сразу связь с ними оборвалась. Позже Хамзу и Юсефа видели в одном из роликов ХАМАСа. Официально статус похищенных всем четверым был присвоен только через несколько недель.
Встреча с Айшей и Билалем для их мамы была с одной стороны счастьем, с другой – большой болью, потому что, как переводит Раид, она очень боится за мужа и Хамзу.
"Первые недели мне все время снилось, что я для них готовлю. Я почему-то очень мучилась тем, что они едят в плену, и мне снились сны о том, что я готовлю им их самые любимые блюда. И когда они вернулись, я им все это, все-все, приготовила. Все, что мне снилось", – говорит Наима.
Рассказы родных и близких заложников, вернувшихся из плена ХАМАСа
Освобождена из плена ХАМАСа седьмая группа заложников