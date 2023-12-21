Вернувшиеся из плена ХАМАСа: о чем говорил отец, что снилось матери. Разговор с семьей Аль-Зиадна

30 ноября была освобождена из плена ХАМАСа седьмая группа заложников. В числе освобожденных были двое подростков из бедуинского клана Аль-Зиадна – 17-летняя Айша и ее брат, 18-летний Билаль. Их 52-летний отец Юсеф и 22-летний брат Хамза все еще остаются в плену у террористов.

Корреспондент NEWSru.co.il посетила непризнанную деревню Кафр-Зиадна, где живет семья Аль-Зиадна, и побеседовала с освобожденными подростками и их матерью и дядей.

Репортаж Аллы Гавриловой.

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В деревне живут около двух тысяч человек, все из клана Аль-Зиадна. Сам клан огромный. Мои собеседники говорят, что всего у них 15 тысяч родственников. Большинство живут в таких же непризнанных деревнях и занимаются сельским хозяйством и разведением домашнего скота. Напомню, что в бедуинских поселках до сих пор нет подачи электричества, туда не проводят дороги. Электричество жители таких деревень получают от самостоятельно установленных почти у каждой постройки солнечных коллекторов. Земельное управление Израиля регулярно сносит постройки в непризнанных деревнях.

Ближайшая школа в десяти километрах, детских садов нет, поликлиника тоже далеко.

В этих деревнях нет сигналов, оповещающих о ракетных обстрелах, поскольку вся территория "пзуры" (так называются эти деревни) считается "открытой местностью". "Железный купол" там не действует. В 2014 году, после операции "Нерушимая скала", в Кафр-Зиадна привезли три мобильных бомбоубежища. На днях, после двух с половиной месяцев войны, Управление тылом должно доставить в деревню еще несколько таких убежищ.

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В первые дни войны в результате обстрелов в Негеве погибли 17 человек из бедуинской общины. Среди погибших было много детей. Десять бедуинов Негева получили тяжелые ранения.

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В числе похищенных ХАМАСом заложников значились семь бедуинов, в том числе четыре человека из клана Аль-Зиадна. Они были похищены из поселка Холит на границе с Газой, где Юсеф работал в течение 17 лет. 7 октября он с сыновьями был в коровнике, а Айша собирала оливки.

Я беседую с племянником и одновременно зятем Юсефа, Раидом. Раиду 28 лет и он женат на дочери Юсефа. Он рассказывает о своем дяде и тесте, что у того две жены, 19 детей и 43 внука. Дом Юсефа несколько раз сносили. Хамза, который вместе с отцом остается в плену, недавно построил свой дом в третий раз.

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"Война идет третий месяц. Поначалу к нам приезжали какие-то министры и активисты, потом практически перестали. Несколько членов семьи все время летают сейчас в США, Египет, Катар – пытаются добиться какого-то содействия в освобождении Юсефа и Хамзы. Им обещают. Но пока Израиль не прекратит войну, заложников не освободят. А мы видим, как заложники гибнут от наших бомбежек и обстрелов. Чем дольше мы воюем, тем у них меньше шансов выжить. Айша и Билаль рассказывают, что в плену они все время слышали взрывы и обстрелы и были уверены, что погибнут именно от этого", – говорит Раид.

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По словам Раида, и Юсеф, и Хамза страдают хроническими заболеваниями и нуждаются в постоянных лекарствах. Юсеф перенес два инсульта, а у Хамзы хронические мигрени, при которых ему необходимы специальные препараты. В плену лекарств им не выдают.

Раид подтверждает рассказ еще одного дяди Айши и Билаля, Али Аль-Зиадны, который в интервью NEWSru.co.il рассказывал о том, что их родные не знали, где находились все это время, и не знали о той трагедии, которая произошла в Израиле 7 октября. Они думали, что похитили только их. Айша и Билаль были освобождены в удовлетворительном физическом состоянии, но психологически им было очень тяжело, и с ними сейчас работают психологи.

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"Слава Аллаху, они все это время были вместе, вчетвером. Когда их привезли в Газу, им на головы надели мешки, поэтому они не знали, где находятся. Когда вывозили, тоже. Их не били и даже не допрашивали, поскольку быстро поняли, что они не служили в ЦАХАЛе. Им принесли Коран и коврик для молитвы, но с ними вообще не разговаривали. Приносили еду и воду, и все", – рассказывает Риад.

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Я беседую с Айшей. Мы сидим в так называемой "гостиной", за столом, а не на полу. Раид просит меня не фотографировать женщин, потому что у них в семье это не принято. "Когда их похитили, мы, конечно, передали для распространения фотографию Айши, но только потому, что это было необходимо", – объясняет Раид. Мужчины в их семье, как выясняется, фотографироваться тоже не любят – Билаль, смягчая просьбу улыбкой, просит его не снимать и говорит, что "там было тяжело, но сейчас я окей и сказать мне больше нечего". В комнате полумрак, потому что нет солнца, а генератор днем попусту стараются не включать. Айша не говорит на иврите и очень стеснительная, но, приветствуя меня, сразу меня обнимает. Очень красивая девушка, совсем ребенок. Работу переводчика выполняет Раид.

Айша рассказывает, что сначала у них в плену были свет и вода. Они находились в каком-то помещении, где была комната и туалет с душем. Но через несколько дней свет пропал, и они 55 дней почти все время были в темноте. С водой тоже было совсем плохо, и им даже приносили морскую воду, от которой жажда мучила еще больше. Их не трогали, к ним почти не заходили – только чтобы принести еду и воду. На вопросы не отвечали. Айша, по ее словам, была уверена, что в какой-то момент они все погибнут от обстрелов.

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Спрашиваю, как Айша с отцом и братьями проводили в плену время.

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"Папа рассказывал нам истории из Корана и всякие сказки. А когда пересказал весь Коран, рассказывал нам истории из своей жизни".

По словам Айши, она за всю свою жизнь не узнала столько об отце, сколько за эти 55 дней.

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Девочка говорит, что когда за ней и Билалем пришли и сказали им прощаться с отцом и Хамзой, это было совершенно мучительно. Потому что с одной стороны они с Билалем радовались возвращению домой, а с другой – очень переживали за остававшихся в плену брата и отца.

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"Когда мы прощались, папа сказал, чтобы мы передали маме и всей семье, что он нас любит, и надеется, что скоро вернется", – говорит Айша.

Наима, мама Айши, плачет.

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Наима – жена Юсефа и мать Айши, Билаля и Хамзы. Всего у Наимы 15 детей. Наима тоже не говорит на иврите, Раид переводит. Спрашиваю, какой Хамза по счету, подсчитывает на пальцах и несколько раз сбивается. Смеемся. Говорю, что я единственный ребенок в семье. Все смотрят на меня с изумлением и жалостью. Раид рассказывает, что в этом одна из причин постоянного конфликта между бедуинами и государством.

"Мы хотим жить семьями, кланами. Мы живем так поколениями. Мы не понимаем, почему нашим уже существующим деревням нельзя дать статус законных, как дают еврейским, и предоставить нам заниматься сельским хозяйством законным путем. Вы понимаете, что нас хотят переселить в город, где мы просто не сможем жить все вместе, а для нас это неприемлемо? Ты единственный ребенок и тебе этого, возможно, не понять, но семья – это наша главная ценность. И именно поэтому мы требуем сделать все, чтобы освободили всех заложников любой ценой", – говорит Раид.

Спрашиваю Наиму про мужа и сына. Она рассказывает, с трудом сдерживая слезы, что 7 октября был самый страшный день в ее жизни. Рано утром она проводила мужа и детей на работу в Холит, и практически сразу связь с ними оборвалась. Позже Хамзу и Юсефа видели в одном из роликов ХАМАСа. Официально статус похищенных всем четверым был присвоен только через несколько недель.

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Встреча с Айшей и Билалем для их мамы была с одной стороны счастьем, с другой – большой болью, потому что, как переводит Раид, она очень боится за мужа и Хамзу.

"Первые недели мне все время снилось, что я для них готовлю. Я почему-то очень мучилась тем, что они едят в плену, и мне снились сны о том, что я готовлю им их самые любимые блюда. И когда они вернулись, я им все это, все-все, приготовила. Все, что мне снилось", – говорит Наима.