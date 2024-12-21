x
21 декабря 2024
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 декабря 2024
|
21 декабря 2024
|
последняя новость: 21:52
21 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Манифестация солидарности с похищенными: "Правительство утратило мандат"

Заложники
Биньямин Нетаниягу
Яир Лапид
время публикации: 21 декабря 2024 г., 21:23 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 21:28
Манифестация солидарности с похищенными: "Правительство утратило мандат"
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Тысячи людей приняли участие в прошедших в Тель-Авиве и Иерусалиме манифестациях в поддержку заключения соглашения, которое обеспечит возвращение домой 100 израильтян, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС.

Участники манифестаций подвергли резкой критике главу правительства Биньямина Нетаниягу. Выступивший на демонстрации в Тель-Авиве глава оппозиции Яир Лапид заявил, что у власти в Израиле находится правительство разрушения, которое боится выборов.

По его словам, правительство Биньямина Нетаниягу еще два года назад утратило свою легитимность и лишилась мандата: "Вы виновны в гибели людей 7 октября 2023 года, вы виновны в перевороте системы власти. Вы виновны в том, что заложники по-прежнему в туннелях".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 декабря 2024

Впервые на заседании СБ ООН выступил родственник заложника
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2024

Освобожденные заложницы против "частичной" сделки: "Нельзя оставлять там никого"