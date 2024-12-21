Манифестация солидарности с похищенными: "Правительство утратило мандат"

Тысячи людей приняли участие в прошедших в Тель-Авиве и Иерусалиме манифестациях в поддержку заключения соглашения, которое обеспечит возвращение домой 100 израильтян, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС.

Участники манифестаций подвергли резкой критике главу правительства Биньямина Нетаниягу. Выступивший на демонстрации в Тель-Авиве глава оппозиции Яир Лапид заявил, что у власти в Израиле находится правительство разрушения, которое боится выборов.

По его словам, правительство Биньямина Нетаниягу еще два года назад утратило свою легитимность и лишилась мандата: "Вы виновны в гибели людей 7 октября 2023 года, вы виновны в перевороте системы власти. Вы виновны в том, что заложники по-прежнему в туннелях".