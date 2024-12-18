Впервые на заседании СБ ООН выступил родственник заложника

Михаэль Леви, брат которого был похищен террористами с музыкального фестиваля "Нова", выступил на заседании Совета безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Израильские СМИ отмечают, что он стал первым представителем семей похищенных, которому было предоставлено слово на СБ ООН.

"Сегодня я стою перед вами не просто как Михаэль Леви, но как брат, как сын, как человек, жизнь которого разрушена из-за невообразимой потери и отчаяния. Мой брат Ор Леви – один из 100 заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы", – с этих слов Михаэль начал свое выступление.

Он рассказал, что Ор и его жена Эйнат приехали на фестиваль "за 10 минут до того, как начался ад". Когда над их головами полетели ракеты, они побежали к ближайшему бомбоубежищу, из него он позвонил матери: "Мама, ты не хочешь знать, что тут происходит". Это был последний раз, когда родные слышали голос Ора. Через 10 минут в бомбоубежище ворвались террористы, предварительно забросав его гранатами. Жена Ора, Эйнат, погибла.

Маленького сына Ора и Эйнат взяли к себе родственники. Свой третий день рождения мальчик отпраздновал без родителей. "Представьте, что это ваш ребенок отмечает свой день рождения без вас. Попробуйте представить себе, что вы не знаете, жив ли ваш ребенок, все ли хорошо с ним, вы не знаете, с кем он сейчас, чувствует ли он себя любимым и в безопасности. Не дайте ему остаться сиротой", – обратился Михаэль к представителям 15 стран.