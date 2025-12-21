Правительство завершило процесс легализации 19 форпостов и поселков в Самарии

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил о легализации 19 форпостов и новых поселков в Иудее и Самарии.

Соответствующее решение было принято военно-политическим кабинетом на прошлой неделе. 21 декабря Смотрич, в соответствии со своими полномочиями министра в министерстве обороны, опубликовал официальную декларацию.

Речь идет о населенных пунктах, расположенных в Самарии, в том числе о поселениях Ганим и Кадим, которые были разрушены в рамках реализации программы размежевания в 2005 году.

Напомним, что в 2023 году был принят законопроект, отменяющий действие размежевания в Северной Самарии. На территории поселков Са-Нур и Хомеш разрешено пребывание израильтян, однако нет решения о строительстве там новых населенных пунктов. Решение, принятое кабинетом на прошлой неделе, дает официальный статус форпостам, находящимся на месте поселков Ганим и Кадим.

"Поселения создаются в стратегически важных районах. Речь идет в том числе о завершении процесса исправления исторической несправедливости – депортации евреев, осуществленной 20 лет назад", – заявил Смотрич.

"Мы на практике препятствуем созданию Палестинского государства. Продолжим строить, развивать и заселять страну отцов, направляемые верой в правоту нашего дела", – добавил министр финансов.

Как сообщает "Гаарец", за три года работы правительства трижды издавалось решение о легализации форпостов. В феврале 2023 года было придан официальный статус девяти форпостам, в мае 2024 года – пяти, в мае 2025 года – 22, в том числе Са-Нур и Хомеш.