Утверждены создание и легализация 19 поселений в Иудее и Самарии

Кабинет министров по вопросам политики и безопасности утвердил в четверг вечером создание и урегулирование статуса 19 поселений в Иудее и Самарии. По предложению Бецалеля Смотрича и Исраэля Каца, в этот список внесены Ганим и Кадим, которые были ликвидированы в рамках одностороннего размежевания двадцать лет назад.

Как отмечает INN, наряду с ними утверждены как старые поселения, так и поселения, находящиеся на ранних этапах создания.

Список утвержденных поселений: Эш Кодеш, Аленби, Гиват-Арэль, Ганим, Ар-Безек, Яар Эль Керен, Яцив, Ятеб Маарав, Кадим, Кохав а-Шахар Цафон, Кида, Мишоль, Нахаль Дорон, Пней Кедем, Рейханит, Рош а-Аин Мизрах, Шалом, Тамун.