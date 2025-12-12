x
12 декабря 2025
|
последняя новость: 01:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2025
|
12 декабря 2025
|
последняя новость: 01:05
12 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Утверждены создание и легализация 19 поселений в Иудее и Самарии

время публикации: 12 декабря 2025 г., 01:05 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 01:07
Утверждены создание и легализация 19 поселений в Иудее и Самарии
מעיין טואף / לע״מ

Кабинет министров по вопросам политики и безопасности утвердил в четверг вечером создание и урегулирование статуса 19 поселений в Иудее и Самарии. По предложению Бецалеля Смотрича и Исраэля Каца, в этот список внесены Ганим и Кадим, которые были ликвидированы в рамках одностороннего размежевания двадцать лет назад.

Как отмечает INN, наряду с ними утверждены как старые поселения, так и поселения, находящиеся на ранних этапах создания.

Список утвержденных поселений: Эш Кодеш, Аленби, Гиват-Арэль, Ганим, Ар-Безек, Яар Эль Керен, Яцив, Ятеб Маарав, Кадим, Кохав а-Шахар Цафон, Кида, Мишоль, Нахаль Дорон, Пней Кедем, Рейханит, Рош а-Аин Мизрах, Шалом, Тамун.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook