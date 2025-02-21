Напавший на женщину с топором в Иерусалиме задержан в ешиве, когда пытался сбрить бороду

Полиция опубликовала подробности задержания подозреваемого в незаконном вторжении в дом в Старом городе Иерусалима и нападении с топором на жительницу города. Подозреваемый был задержан в ешиве на севере Израиля, когда он пытался изменить внешность, сбрив бороду.

Напомним, подозреваемый, вооруженный топором, проник в квартиру пострадавшей в Старом городе Иерусалима, набросился на находившуюся там женщину и ударил ее топором по голове. После этого он скрылся с места происшествия, какое-то время бежал пешком по переулкам Старого города, а затем сел в такси.

Ранее в СМИ сообщали, что мотивом нападения, по всей видимости, была ненависть на почве религиозной принадлежности: преступник, выбегая из дома жертвы, кричал: "Она христианка". Однако по словам сына пострадавшей, речь идет о религиозной еврейке. Женщина находится в больнице "Шаарей Цедек", она получила травмы средней степени тяжести.

Сотрудники полиции Иерусалимского округа и бойцы пограничной полиции МАГАВ проводили розыск подозреваемого на местности, следователи собрали улики на месте происшествия и установили личность подозреваемого. Им удалось отследить путь его бегства, и он был арестован полицейскими из отделения Тверии, когда скрывался в ешиве на севере страны и даже пытался изменить свою внешность, пытаясь сбрить бороду.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый и его жертва были предварительно знакомы. Подозреваемый, житель центра Израиля в возрасте около 20 лет, был доставлен в суд, который продлил срок его содержания под стражей до 25 февраля.