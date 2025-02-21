"Аль-Джазира": ХАМАС передал тело Шири Бибас "Красному Кресту". Израиль проверяет это сообщение

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что ХАМАС недавно передал "Красному Кресту" гроб, в котором, по данным организации, находится тело Шири Бибас.

Израиль связался с "Красным Крестом", чтобы проверить это сообщение. В "Красном Кресте" сообщили, что пока гроб с телом Шири Бибас не передан его сотрудникам.