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Израиль

"Аль-Джазира": ХАМАС передал тело Шири Бибас "Красному Кресту". Израиль проверяет это сообщение

Заложники
ХАМАС
время публикации: 21 февраля 2025 г., 21:24 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 21:44
Израиль проверяет сообщение "Аль-Джазиры" о том, что ХАМАС передал тело Шири Бибас "Красному Кресту"
Abed Rahim Khatib/Flash90

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что ХАМАС недавно передал "Красному Кресту" гроб, в котором, по данным организации, находится тело Шири Бибас.

Израиль связался с "Красным Крестом", чтобы проверить это сообщение. В "Красном Кресте" сообщили, что пока гроб с телом Шири Бибас не передан его сотрудникам.

Израиль
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