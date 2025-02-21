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Израиль

22 февраля двое заложников будут освобождены в Рафиахе и еще четверо – в центре Газы

Заложники
ХАМАС
Газа
время публикации: 21 февраля 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 15:55
22 февраля двое заложников будут освобождены в Рафиахе и еще четверо – в центре Газы
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Согласно сообщениям палестинских источников, завтра двое заложников будут освобождены в Рафиахе и еще четверо – в центральной части Газы.

Ранее представители террористической организации ХАМАС заявили, что в субботу будут освобождены Омер Венкерт (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"); Элия Коэн (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова"); Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова"); Таль Шохам ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри), а также долгие годы находившиеся в плену террористов Авраам Авера Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году) и Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).

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