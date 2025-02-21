Нетаниягу поручил ЦАХАЛу провести масштабную операцию против очагов террора в Иудее и Самарии
время публикации: 21 февраля 2025 г., 00:52 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 00:52
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу завершил экстренное совещание с министром обороны, начальником Генштаба, главой ШАБАКа и генеральным инспектором полиции, посвященное попытке осуществления серии массовых терактов в автобусах.
Канцелярия главы правительства передала, что Нетаниягу поручил ЦАХАЛу провести масштабную операцию в Иудее и Самарии против очагов террора, а также отдал распоряжение полиции Израиля и ШАБАКу усилить превентивные меры в израильских городах для предотвращения будущих атак.
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