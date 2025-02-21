Источники: "обмен пленными" в субботу должен состояться по согласованному ранее плану

Источники в руководстве Израиля заявляют, что "обмен пленными" в субботу, 22 февраля, должен состояться, как было согласовано ранее, несмотря на возмущение властей Израиля по поводу того, что ХАМАС не вернул тело Шири Бибас, а передал останки другой женщины, жительница Газы. Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

В то же время хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что в Газе тоже рассчитывают, что очередной этап реализации сделки пройдет по ранее согласованному плану.

Ранее сообщалось, что 22 февраля террористы освободят шестерых живых заложников: после 505 дней, проведенных в плену ХАМАСа, домой вернутся Омер Венкерт (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"); Элия Коэн (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова"); Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова"), и Таль Шохам ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри). Кроме того, будут возвращены Авраам Авера Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году) и Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).

На следующей неделе ХАМАС должен передать Израилю тела четырех погибших.

Освобождаемые террористы

Накануне очередного этапа "обмена пленными" между Израилем и ХАМАСом, в рамках которого должны быть освобождены шесть заложников-израильтян, уточнены списки освобождаемых террористов.

Завтра власти Израиля должны были освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре. В первоначальном списке было 157 осужденных террористов и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Но список значительно расширен, по всей видимости, после передачи тел троих погибших заложников. Причем это делается, несмотря на то, что тело Шири Бибас возвращено не было (вместо него террористы передали Израилю тело неизвестной жительницы Газы).

При этом семь террористов, которых должны были депортировать после освобождения, отказались выходить из тюрьмы (раньше подобное уже происходило). В итоге на свободу выйдут другие семь заключенных, четверо из которых, по условиям сделки, будут депортированы.

Из-за этих изменений, для согласования нового списка, в ночь на 21 февраля было проведено экстренное совещание правительства.

Как пишет "Маарив", утверждено, что 22 февраля в итоге из тюрем и изоляторов временного содержания выйдут не около 600, а более 800 заключенных: 445 жителей Газы, арестованных после 7 октября 2023 года, 51 заключенный, приговоренный к пожизненному сроку (то есть террористы-убийцы), 59 заключенных, приговоренных к длительным срокам тюремного заключения, 47 заключенных, освобожденных в рамках "сделки Шалита" и позже вновь арестованных, а также 200 женщин и несовершеннолетних из Газы, арестованных во время войны. И еще один заключенный выйдет на свободу в рамках "замены" в связи с тем, что из прошлого списка один отказался выходить из тюрьмы на условиях депортации.

В рамках достигнутого соглашения, более 100 освобождаемых террористов будут депортированы в Египет, а затем – в другие страны.