Убийство в Кирьят-Ате: брат забил сестру до смерти молотком

Сотрудники полиции Прибрежного округа арестовали подозреваемого в зверском убийстве женщины, совершенном ранее в среду в городе Кирьят-Ата. По сообщению полиции, подозреваемый – брат убитой, он забил сестру молотком.

Полиция получила сообщение о жестоком случае семейного насилия в городе Кирьят-Ата в 11:30: мать жертвы позвонила в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" и рассказала, что ее дочь истекает кровью. На место происшествия прибыли медики и крупные силы полиции.

Пострадавшая находилась в критическом состоянии, она получила смертельную черепно-мозговую травму. Попытки медиков реанимировать ее не увенчались успехом, и они были вынуждены констатировать смерть женщины.

Подозреваемый в нападении, брат жертвы, скрылся с места преступления. Полиция начала его розыски и очень скоро обнаружила в расположенном неподалеку от места преступления парке. Подозреваемый был доставлен в полицию для допроса, после чего его привезут в суд для продления срока содержания под стражей.