x
15 января 2025
|
последняя новость: 13:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 января 2025
|
15 января 2025
|
последняя новость: 13:37
15 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Убийство в Кирьят-Ате: брат забил сестру до смерти молотком

Полиция
Убийства
время публикации: 15 января 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 13:25
Убийство в Кирьят-Ате: брат забил сестру до смерти молотком
Пресс-служба МАДА

Сотрудники полиции Прибрежного округа арестовали подозреваемого в зверском убийстве женщины, совершенном ранее в среду в городе Кирьят-Ата. По сообщению полиции, подозреваемый – брат убитой, он забил сестру молотком.

Полиция получила сообщение о жестоком случае семейного насилия в городе Кирьят-Ата в 11:30: мать жертвы позвонила в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" и рассказала, что ее дочь истекает кровью. На место происшествия прибыли медики и крупные силы полиции.

Пострадавшая находилась в критическом состоянии, она получила смертельную черепно-мозговую травму. Попытки медиков реанимировать ее не увенчались успехом, и они были вынуждены констатировать смерть женщины.

Подозреваемый в нападении, брат жертвы, скрылся с места преступления. Полиция начала его розыски и очень скоро обнаружила в расположенном неподалеку от места преступления парке. Подозреваемый был доставлен в полицию для допроса, после чего его привезут в суд для продления срока содержания под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 января 2025

В Кирьят-Ате убита женщина, полиция ведет расследование
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 января 2025

Полиция арестовала троих по подозрению в причастности к убийству женщины в Рамле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2025

В Рамле обстрелян автомобиль, убита мать троих детей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 января 2025

Продлен арест подозреваемого в убийстве Вики Школьник: ранее он был судим за убийство