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Израиль

ЦАХАЛ уведомил о расследовании в связи с беспорядками в деревне Аль-Фундук и причинением ущерба

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 января 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 11:34
ЦАХАЛ уведомил о расследовании в связи с беспорядками в деревне Аль-Фундук и причинением ущерба
Erik Marmor/Flash90

ЦАХАЛ уведомляет о проведении предварительного расследования в связи с беспорядками в районе арабской деревни Аль-Фундук (между Калькилией и Шхемом).

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что вечером 20 января десятки граждан Израиля, некоторые из которых были в масках, прибыли ночью в район деревни Аль-Фундук, находящейся в зоне ответственности бригады "Эфраим", подожгли имущество и причинили ущерб. Получив сообщение о нападении, силы ЦАХАЛа и израильской полиции поспешили на место происшествия. Отмечается, что в военнослужащих и сотрудников полиции бросали камни.

Военная и гражданская полиция продолжают совместное расследование этого инцидента.

Отметим, что в сообщении ЦАХАЛа ничего не говорится об израильтянах, получивших ранения возле форпоста Рамат-Гилад в Самарии.

Вечером 20 января служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что возле форпоста Рамат-Гилад в Самарии тяжело ранены двое израильтян. Состояние одного из них критическое. Раненым приблизительно 20 и 30 лет, они доставлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе. Сайт 0404.co.il написал, что в израильтян стреляли. Военный корреспондент медиакорпорации "Кан" Кармела Менаше передала, что, по всей видимости, израильтяне были ранены "в результате неверной идентификации цели" израильскими силами безопасности. Эта информация не подтверждена официально ЦАХАЛом.

Новостная служба "Кешет-12" отмечала, что о готовящихся в Аль-Фундук беспорядках было известно заранее из обсуждений в соцсетях и Telegram-каналах, но армия и МАГАВ прибыли в деревню только после начала поджогов.

6 января 2025 года в районе деревни Аль-Фундук террористами были убиты трое израильтян: 73-летняя Рахель Коэн, 70-летняя Ализа Райз, 35-летний старшина полиции Эльад Яаков Винкельштейн.

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