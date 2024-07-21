"Кешет": Израиль получил сообщение от Синуара незадолго до 7 октября, но не смог его расшифровать

За несколько недель до 7 октября Израилем было получено туманное сообщение от лидера ХАМАСа Яхьи Синуара, которое система безопасности неверно трактовала. Об этом в вечернем выпуске новостей рассказал корреспондент телеканала "Кешет-12" Ярон Авраам.

По данным телеканала, в сообщении Синуара говорилось "об ожидаемом обострении ситуации в тюрьмах и по вопросу пленных". ШАБАК, ЦАХАЛ, "Мосад" пытались расшифровать это сообщение, получение которого было засекречено. С посланием были ознакомлены премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант, однако у телеканала нет информации, свидетельствующей о том, что они принимали участие в его обсуждении.

Ярон Авраам рассказал, что в Израиле решили, что в сообщении Синуара говорится не о возможном бунте в тюрьмах, а оно касается проблемы израильтян, взятых в плен или удерживаемых в заложниках. После долгих дискуссий был сделан вывод, что речь идет об исследовательнице Елизавете Цурковой, которую с марта 2023 года удерживает в качестве заложницы милиция иракской "Хизбаллы". В Иерусалиме полагали, что Синуар потребует в обмен на освобождение Цурковой выпустить из тюрем боевиков ХАМАСа.