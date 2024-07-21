Нетаниягу одобрил участие Израиля в продолжении переговоров по заложникам

Канцелярия главы правительства сообщила, что в воскресенье, 21 июля, Биньямин Нетаниягу провел совещание с переговорной группой и высокопоставленными сотрудниками системы безопасности, на котором обсуждалась проблема похищенных.

"Глава правительства поручил в ближайший четверг отправить переговорную делегацию", – говорится в сообщении канцелярии.