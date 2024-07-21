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Израиль

Нетаниягу одобрил участие Израиля в продолжении переговоров по заложникам

время публикации: 21 июля 2024 г., 20:07 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 20:07
Нетаниягу одобрил участие Израиля в продолжении переговоров по заложникам
AP Photo/Ariel Schalit

Канцелярия главы правительства сообщила, что в воскресенье, 21 июля, Биньямин Нетаниягу провел совещание с переговорной группой и высокопоставленными сотрудниками системы безопасности, на котором обсуждалась проблема похищенных.

"Глава правительства поручил в ближайший четверг отправить переговорную делегацию", – говорится в сообщении канцелярии.

Израиль
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