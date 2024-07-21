N12: возле деревни Кусра еврейские экстремисты избили иностранных граждан

Группа еврейских экстремистов атаковала возле палестинской деревни Кусра (зона В) иностранных граждан, участвовавших вместе с палестинскими арабами в посадке деревьев.

По информации новостной службы N12, иностранные добровольцы, среди которых есть граждане США, получили травмы различной степени тяжести. На машинах службы скорой помощи "Красного Полумесяца" они были доставлены в больницы на территории автономии.

Сайт "Мако" пишет, что израильские военнослужащие, прибывшие к месту нападения, сделали несколько выстрелов в воздух, обратив в бегство нападавших. При этом никто из хулиганов не был задержан.

"Мако" также отмечает, что военные не сообщили об этом инциденте в полицию.