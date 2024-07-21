x
21 июля 2024
|
последняя новость: 19:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июля 2024
|
21 июля 2024
|
последняя новость: 19:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

N12: возле деревни Кусра еврейские экстремисты избили иностранных граждан

время публикации: 21 июля 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 19:04
N12: возле деревни Кусра еврейские экстремисты избили иностранных граждан
Flash90

Группа еврейских экстремистов атаковала возле палестинской деревни Кусра (зона В) иностранных граждан, участвовавших вместе с палестинскими арабами в посадке деревьев.

По информации новостной службы N12, иностранные добровольцы, среди которых есть граждане США, получили травмы различной степени тяжести. На машинах службы скорой помощи "Красного Полумесяца" они были доставлены в больницы на территории автономии.

Сайт "Мако" пишет, что израильские военнослужащие, прибывшие к месту нападения, сделали несколько выстрелов в воздух, обратив в бегство нападавших. При этом никто из хулиганов не был задержан.

"Мако" также отмечает, что военные не сообщили об этом инциденте в полицию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июля 2024

Нетаниягу в последний момент отменил встречу с членами Совета поселений Иудеи и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июля 2024

Евросоюз ввел санкции в отношении пяти частных лиц и трех организаций в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 июля 2024

Минфин США ввел санкции против трех израильтян, четырех форпостов и организации "Лехава"
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 февраля 2024

Великобритания вводит санкции против четверых "поселенцев-радикалов"