N12: возле деревни Кусра еврейские экстремисты избили иностранных граждан
время публикации: 21 июля 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 19:04
Группа еврейских экстремистов атаковала возле палестинской деревни Кусра (зона В) иностранных граждан, участвовавших вместе с палестинскими арабами в посадке деревьев.
По информации новостной службы N12, иностранные добровольцы, среди которых есть граждане США, получили травмы различной степени тяжести. На машинах службы скорой помощи "Красного Полумесяца" они были доставлены в больницы на территории автономии.
Сайт "Мако" пишет, что израильские военнослужащие, прибывшие к месту нападения, сделали несколько выстрелов в воздух, обратив в бегство нападавших. При этом никто из хулиганов не был задержан.
"Мако" также отмечает, что военные не сообщили об этом инциденте в полицию.
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