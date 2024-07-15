Евросоюз ввел санкции в отношении пяти частных лиц и трех организаций в Израиле

Европейский Совет сообщил о введении санкций против пяти частных лиц и трех организаций в Израиле за "серьезные и систематические нарушения прав человека в отношении палестинских арабов в Иудее и Самарии". Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

Под санкции подпали:

- Моше Шарвит и его ферма-форпост Хават-Ман в Иорданской долине;

- Цви Бар-Йосеф и его форпост А-Хава шель Цви на Западном берегу;

- Барух Марзель (за призывы к этническим чисткам);

- Бенци Гопиштейн, лидер организации "Лехава";

- Иссахар Манн, основатель форпоста Хават-Ман.

В санкционный список также включена организация "Цав 9", активисты которой блокируют грузовики, доставляющие гуманитарную помощь в сектор Газы.