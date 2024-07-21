С начала года выгорело 241438 тысяч дунамов в заповедниках и национальных парках
время публикации: 21 июля 2024 г., 13:55 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 13:55
Управление заповедников и парков сообщает, что с начала 2024 года по всей стране выгорело 241438 тысяч дунамов природных заповедников, национальных парков, лесов и степей. На севере Израиля сожжено 138669 тысяч дунамов – 57% от общего количества пострадавших от пожара земель.
После ночного ракетного обстрела Голанских высот начался пожар в заповеднике реки Баниас, поставивший под угрозу русло реки, самое сердце заповедника, где обитают множество редких животных и птиц.
С начала года на Голанах сгорело около 77391 тысячи дунамов, при этом более 63% пожаров в этом районе приходятся на заповедники и национальные парки. В Верхней Галилее сожжено около 46451 тысячи дунамов.
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