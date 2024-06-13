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Израиль в огне: 45 тысяч дунамов выжженной земли за две недели. Фоторепортаж

время публикации: 13 июня 2024 г., 19:00 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 19:00

Фото: Flash90, Associated Press, Управление парков и заповедников

Более 60 тысяч дунамов выгорели в результате лесных пожаров в Израиле с начала года.

45 тысяч дунамов сгорели в первые две недели июня. Больше всего пострадали леса и заповедники в Галилее и на Голанских высотах.

Окрестности Цфата
Нахаль Авив
Лес Бирия
Лес Бирия
Лес Бирия
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