Израиль в огне: 45 тысяч дунамов выжженной земли за две недели. Фоторепортаж
время публикации: 13 июня 2024 г., 19:00 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 19:00
Фото: Flash90, Associated Press, Управление парков и заповедников
Более 60 тысяч дунамов выгорели в результате лесных пожаров в Израиле с начала года.
45 тысяч дунамов сгорели в первые две недели июня. Больше всего пострадали леса и заповедники в Галилее и на Голанских высотах.
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