Израиль в огне: 45 тысяч дунамов выжженной земли за две недели. Фоторепортаж

Фото: Flash90, Associated Press, Управление парков и заповедников

Более 60 тысяч дунамов выгорели в результате лесных пожаров в Израиле с начала года.

45 тысяч дунамов сгорели в первые две недели июня. Больше всего пострадали леса и заповедники в Галилее и на Голанских высотах.