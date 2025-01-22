Командир батальона "Байт-Ханун", о ликвидации которого сообщал ЦАХАЛ, встретился с жителями Газы

Палестинские СМИ опубликовали видео с участием командира батальона ХАМАСа "Байт-Ханун" Хасин Фиадж, о ликвидации которого ЦАХАЛ сообщал в мае прошлого года. Утверждается, что видео было снято в Байт-Хануне утром 22 января во время встречи боевика с местными жителями. Руины на заднем фоне свидетельствуют о том, что речь идет о видео снятом недавно.

Корреспондент медиакорпорации "Кан" Итай Блюменталь в своем Х-блоге, публикует видео и отмечает, что это второй случай, когда боевик ХАМАСа появляется на людях после того, как ЦАХАЛ сообщил о его ликвидации.

ЦАХАЛ объявил о ликвидации Хасина Фиаджа 23 мая. Сообщалось, что в операции участвовали бойцы 98-й дивизии, подразделение "Яхалом" и спецподразделение военно-воздушных сил. Боевик был ликвидирован в то время, когда находился в подземном туннеле в районе Джабалии.

По данным израильских спецслужб, Хасин Фиадж несет ответственность за обстрелы израильской территории противотанковыми ракетами и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов Израиля.