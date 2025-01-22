x
22 января 2025
|
последняя новость: 20:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2025
|
22 января 2025
|
последняя новость: 20:43
22 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Командир батальона "Байт-Ханун", о ликвидации которого сообщал ЦАХАЛ, встретился с жителями Газы

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
время публикации: 22 января 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 19:18
Командир батальона "Байт-Ханун", о ликвидации которого сообщал ЦАХАЛ, встретился с жителями Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Палестинские СМИ опубликовали видео с участием командира батальона ХАМАСа "Байт-Ханун" Хасин Фиадж, о ликвидации которого ЦАХАЛ сообщал в мае прошлого года. Утверждается, что видео было снято в Байт-Хануне утром 22 января во время встречи боевика с местными жителями. Руины на заднем фоне свидетельствуют о том, что речь идет о видео снятом недавно.

Корреспондент медиакорпорации "Кан" Итай Блюменталь в своем Х-блоге, публикует видео и отмечает, что это второй случай, когда боевик ХАМАСа появляется на людях после того, как ЦАХАЛ сообщил о его ликвидации.

ЦАХАЛ объявил о ликвидации Хасина Фиаджа 23 мая. Сообщалось, что в операции участвовали бойцы 98-й дивизии, подразделение "Яхалом" и спецподразделение военно-воздушных сил. Боевик был ликвидирован в то время, когда находился в подземном туннеле в районе Джабалии.

По данным израильских спецслужб, Хасин Фиадж несет ответственность за обстрелы израильской территории противотанковыми ракетами и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира батальона ХАМАСа "Байт-Ханун"