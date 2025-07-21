В результате стрельбы в Хайфе ранены два человека, состояние одного из них тяжелое

В полицию и службу скорой помощи поступили сообщения о стрельбе на улице А-Ционут в Хайфе. Парамедики "Маген Давид Адом" оказали первую помощь молодому мужчине (примерно 20 лет), получившему огнестрельное ранение. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу РАМБАМ.

Еще один пострадавший в этом инциденте самостоятельно добрался до больницы.

На месте происшествия работают криминалисты, близлежащие улицы перекрыты. Полиция ведет розыск стрелявшего.