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Израиль

В результате стрельбы в Хайфе ранены два человека, состояние одного из них тяжелое

Полиция
Хайфа
Криминал
время публикации: 21 июля 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 22:17
Стрельба в Хайфе, есть раненые
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию и службу скорой помощи поступили сообщения о стрельбе на улице А-Ционут в Хайфе. Парамедики "Маген Давид Адом" оказали первую помощь молодому мужчине (примерно 20 лет), получившему огнестрельное ранение. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу РАМБАМ.

Еще один пострадавший в этом инциденте самостоятельно добрался до больницы.

На месте происшествия работают криминалисты, близлежащие улицы перекрыты. Полиция ведет розыск стрелявшего.

Израиль
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