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Израиль

В центре Тель-Авива мотоциклист избил 74-летнего демонстранта

Похищение
Тель-Авив
Акции протеста
время публикации: 21 июля 2025 г., 21:59 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 22:39
В центре Тель-Авива мотоциклист избил 74-летнего демонстранта
Avshalom Sassoni/Flash90

На улице Менахем Бегин в Тель-Авиве, где проходила акция протеста семей похищенных, мотоциклист, не снижая скорости, приблизился к одному из демонстрантов и несколько раз ударил его.

Пострадавшим оказался 74-летний мужчина. Он был доставлен в больницу "Ихилов".

По словам очевидцев, мотоциклист сломал мужчине слуховой аппарат и причинил телесные повреждения.

Организаторы митинга отмечают, что полиция, которая обычно присутствует на подобных акциях, на этот раз отсутствовала. Полицейские прибыли позже – чтобы объявить акцию незаконной и потребовать от участников разойтись.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что нападавший скрылся до появления полиции.

Позднее полиция задержала 21-летнего жителя Бней-Брака по подозрению в нападении на демонстранта в Тель-Авиве.

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