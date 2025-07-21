Министр Струк: "Начать операцию там, где ЦАХАЛ до сих пор не действовал"

Министр по делам поселенчества и национальных проектов Орит Струк ("Ционут Датит") дала интервью радиостанции "Коль бе-рама" и призвала начать "решающую операцию" по ликвидации ХАМАСа в секторе Газы.

"Есть 25% территории, не затронутых ЦАХАЛом. Это территория, которую можно условно назвать "не трогайте меня". Эта территория стала местом скопления террористов, местом где готовятся теракты. Это неприемлемо и нелогично, так не побеждают в войне", – сказала Струк.

В ответ на вопрос ведущего об опасности, которой предлагаемые Струк действия подвергнут заложников, министр ответила: "А когда с этой территории обстреливают израильские населенные пункты, это никому не угрожает? А когда с этой территории, ставшей городом-убежищем для террористов, чего мы обещали не допустить, исходят теракты и попытки похищения солдат, это никому не угрожает?"

По мнению Струк, "необходимо сделать все для того, чтобы заложники не пострадали, однако нельзя исключать возможности того, что это произойдет".

Из Штаба семей похищенных передали: "Министр Струк добивается принесения заложников в жертву, а вместе с ними принесения в жертву ценностей, на которых основано государство Израиль. Струк играет в рулетку жизнями заложников и превращает пребывание их в плену в повседневную рутину".