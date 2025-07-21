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Израиль

После четырехлетнего перерыва: посол Польши вручил верительную грамоту президенту Израиля

Польша
Израиль
время публикации: 21 июля 2025 г., 21:06 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 21:13
После четырехлетнего перерыва: посол Польши вручил верительную грамоту президенту Израиля
Flash90/Kobi Gideon/GPO

Президент Ицхак Герцог принял верительную грамоту у посла Польши в Израиле Мацея Хуни. Постоянного польского посла не было в Израиле четыре года. Его предшественник был отозван из-за конфликта по поводу принятия Польшей в 2021 году закона об ограничении срока реституции, лишающего евреев права на получение собственности, утраченной их близкими во время Второй Мировой войны.

"Мы рады принимать вас в Израиле, особенно рады, если учесть, что четыре года в Израиле не было польского посла. Польша – настоящий друг Израиля, и в тяжелые, и в более спокойные времена. Мы надеемся, что во время вашей каденции наше сотрудничество расширится", – сказал израильский президент.

Отметим, что Израиль вернул посла в Польшу в феврале 2022 года, после полномасштабного российского вторжения в Украину. Этот пост занял карьерный дипломат Яаков Ливне. Его первоочередной задачей стало содействие эвакуации израильтян из Украины.

Хуня был назначен послом в Израиле еще летом 2024 года. Историк по образованию, в 1997-2007 годах он возглавлял управление контрразведки, затем возглавлял некоторое время службу военной разведки, а с 2008 по 2015 был директором Агентства разведки.

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