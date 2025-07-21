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Израиль

В Сербии будет допрошен бывший советник Биньямина Нетаниягу

время публикации: 21 июля 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 20:49
В Сербии будет допрошен бывший советник Биньямина Нетаниягу
Marko Drobnjakovic

Срулик Эйнхорн, бывший советник Биньямина Нетаниягу, будет допрошен в Сербии по двум делам, расследуемым в Израиле: "Катаргейт" и делу об утечке секретной информации. Эйнхорну предстоит трижды встретиться со следователями.

По информации "Мако", вопросы будет задавать глава международного отдела сербской прокуратуры в присутствии двух израильских следователей – Моми Мешулама, начальника киберподразделения Управления разведки, и Гая Рахлина.

Допрос будет проходить в присутствии сербского и израильского адвокатов Эйнхорна.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара, ранее настаивавшая на том, чтобы Эйнхорн прибыл в Израиль для дачи показаний, недавно разрешила проведение допроса за рубежом.

Эйнхорн подозревается в получении от Эли Фельдштейна секретного разведывательного документа, запрещённого к публикации в Израиле, с целью дальнейшей передачи его в редакцию издания Bild.

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