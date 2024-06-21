Пятничные опросы: 14-й канал выводит НДИ на третье место

Согласно данным опроса, проведенного Direct Polls по заказу 14-го канала ИТВ, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 24 мандата, став крупнейшей фракцией Кнессета.

У "Махане Мамлахти" – 18 мандатов, НДИ обходит "Еш Атид" и становится третьей по величине фракцией Кнессета с 14 мандатами, партия Яира Лапида становится четвертой с 13 мандатами.

У ШАС и "Оцма Йегудит" – по 10 мандатов, у "Аводы" и "Яадут а-Тора" – по 8 мандатов, у РААМ – 6 мандатов, у "Ционут Датит" – 5 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ – 4 мандата.

По этому опросу, коалиционные фракции набирают 57 мандатов.

Еженедельный пятничный опрос "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Маарив" дает следующую картину:

У "Махане Мамлахти" – 23 мандата, у "Ликуда" – 22, то есть партии практически сравнялись. "Еш Атид" набирает 16 мандатов, НДИ – 14, ШАС – 10, "Оцма Йегудит" – 9, "Яадут а-Тора" – 7, "Авода", РААМ и ХАДАШ-ТААЛ - по 5, МЕРЕЦ – 4. "Ционут Датит" не преодолевает электоральный барьер.