x
21 июня 2024
|
последняя новость: 09:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июня 2024
|
21 июня 2024
|
последняя новость: 09:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пятничные опросы: 14-й канал выводит НДИ на третье место

время публикации: 21 июня 2024 г., 08:45 | последнее обновление: 21 июня 2024 г., 08:45
Пятничные опросы: 14-й канал выводит НДИ на третье место
Пресс-служба "Еш Атид"

Согласно данным опроса, проведенного Direct Polls по заказу 14-го канала ИТВ, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 24 мандата, став крупнейшей фракцией Кнессета.

У "Махане Мамлахти" – 18 мандатов, НДИ обходит "Еш Атид" и становится третьей по величине фракцией Кнессета с 14 мандатами, партия Яира Лапида становится четвертой с 13 мандатами.

У ШАС и "Оцма Йегудит" – по 10 мандатов, у "Аводы" и "Яадут а-Тора" – по 8 мандатов, у РААМ – 6 мандатов, у "Ционут Датит" – 5 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ – 4 мандата.

По этому опросу, коалиционные фракции набирают 57 мандатов.

Еженедельный пятничный опрос "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Маарив" дает следующую картину:

У "Махане Мамлахти" – 23 мандата, у "Ликуда" – 22, то есть партии практически сравнялись. "Еш Атид" набирает 16 мандатов, НДИ – 14, ШАС – 10, "Оцма Йегудит" – 9, "Яадут а-Тора" – 7, "Авода", РААМ и ХАДАШ-ТААЛ - по 5, МЕРЕЦ – 4. "Ционут Датит" не преодолевает электоральный барьер.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июня 2024

Шатающаяся коалиция и перспективы выборов. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июня 2024

Война против террора и политика: до победы далеко, выборы близко? Итоги опроса Newsru.co.il
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июня 2024

Опрос "Mаарива": НДИ продолжает укреплять позиции