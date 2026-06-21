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Израиль

В Хайфе преступник вышвырнул водительницу и скрылся на ее машине

Полиция
Автомобили
Криминал
время публикации: 21 июня 2026 г., 17:58 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 18:19
В Хайфе преступник вышвырнул водительницу и скрылся на ее машине
Пресс-служба полиции Израиля

В Хайфе неизвестный мужчина открыл дверцу машины, за рулем которой находилась женщина, силой выкинул ее из салона, а затем скрылся на ее машине.

Пытаясь скрыться, преступник превысил скорость и создал угрозу для других участников движения. Не справившись с управлением, он столкнулся с двумя автомобилями, в результате чего два человека получили легкие травмы.

После столкновения мужчина попытался убежать пешком, однако был обнаружен и задержан патрульным нарядом полиции.

Инцидент произошел в минувшие выходные, сообщает пресс-служба полиции. По требованию следственных органов суд продлил арест 37-летнего жителя Хадеры до 22 июня.

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