В Хайфе преступник вышвырнул водительницу и скрылся на ее машине
время публикации: 21 июня 2026 г., 17:58 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 18:19
В Хайфе неизвестный мужчина открыл дверцу машины, за рулем которой находилась женщина, силой выкинул ее из салона, а затем скрылся на ее машине.
Пытаясь скрыться, преступник превысил скорость и создал угрозу для других участников движения. Не справившись с управлением, он столкнулся с двумя автомобилями, в результате чего два человека получили легкие травмы.
После столкновения мужчина попытался убежать пешком, однако был обнаружен и задержан патрульным нарядом полиции.
Инцидент произошел в минувшие выходные, сообщает пресс-служба полиции. По требованию следственных органов суд продлил арест 37-летнего жителя Хадеры до 22 июня.
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