В Хайфе преступник вышвырнул водительницу и скрылся на ее машине

В Хайфе неизвестный мужчина открыл дверцу машины, за рулем которой находилась женщина, силой выкинул ее из салона, а затем скрылся на ее машине.

Пытаясь скрыться, преступник превысил скорость и создал угрозу для других участников движения. Не справившись с управлением, он столкнулся с двумя автомобилями, в результате чего два человека получили легкие травмы.

После столкновения мужчина попытался убежать пешком, однако был обнаружен и задержан патрульным нарядом полиции.

Инцидент произошел в минувшие выходные, сообщает пресс-служба полиции. По требованию следственных органов суд продлил арест 37-летнего жителя Хадеры до 22 июня.