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Израиль

Рабочий упал в котлован на стройплощадке в Тайбе, он в тяжелом состоянии

Мада
Спасательные операции
время публикации: 17 июня 2026 г., 12:31 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 12:31
Рабочий упал в котлован на стройплощадке в Тайбе, он в тяжелом состоянии
Фото: Кабаут ве ацала

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о несчастном случае на строительной площадке в Тайбе, где 61-летний рабочий упал в котлован с высоты около четырех метров, получив прободное ранение арматурой.

В спасательной операции принимали участие сотрудники пожарно-спасательной службы "Кабаут ве-Ацала", которые безопасно перенесли пострадавшего на носилки, зафиксировали его и подняли из котлована, передав медикам для оказания помощи.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали мужчине неотложную помощь, после чего на машине иненсивной терапии эвакуировали его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом состоянии.

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