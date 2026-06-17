Рабочий упал в котлован на стройплощадке в Тайбе, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о несчастном случае на строительной площадке в Тайбе, где 61-летний рабочий упал в котлован с высоты около четырех метров, получив прободное ранение арматурой.

В спасательной операции принимали участие сотрудники пожарно-спасательной службы "Кабаут ве-Ацала", которые безопасно перенесли пострадавшего на носилки, зафиксировали его и подняли из котлована, передав медикам для оказания помощи.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали мужчине неотложную помощь, после чего на машине иненсивной терапии эвакуировали его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом состоянии.