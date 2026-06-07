25-летний рабочий упал с высоты на стройплощадке в Нетании, медики борются за его жизнь

Строительный рабочий в возрасте 25 лет получил крайне тяжелые травмы в результате падения с высоты на строительной площадке на улице а-Шакед в Нетании.

Фельдшеры и парамедики обнаружили пострадавшего без сознания, без пульса и дыхания. Сотрудники МАДА начали расширенные реанимационные мероприятия и эвакуировали пострадавшего в больницу "Ланиадо" в критическом состоянии, продолжая реанимацию по пути.