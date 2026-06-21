Госконтролер: бюджет "Битуах Леуми" будет обнулен к 2035 году

Государственный контролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман опубликовал в воскресенье, 21 июня, специальный отчет, оценивающий способность Израиля противостоять демографическим вызовам. В документе детально проанализированы четыре ключевых аспекта: координация правительственных ведомств и готовность к старению населения, системный кризис страхования на случай необходимости в постороннем уходе, готовность национальной системы здравоохранения, а также обеспечение социальной защиты и благосостояния пожилых граждан.

"Старение населения – один из ключевых вызовов, стоящих перед государством Израиль, – подчеркнул Энгельман. – Обеспечение достойного ответа на нужды граждан третьего возраста – наш моральный и этический долг. Этот специальный отчет, который мы подготовили параллельно с другими европейскими странами, указывает на огромный разрыв между признанием правительством важности этого вызова и реальными действиями. Несмотря на принятые правительственные постановления, их реализация остается частичной: профильные государственные органы до сих пор не выработали многолетнюю программу, которая стала бы системной, скоординированной и долгосрочной".

Энгельман указывает, что реформа сферы ухода в 2018 году привела к подрыву финансовой стабильности Института национального страхования ("Битуах Леуми") в долгосрочной перспективе. Ежегодные расходы на пособия по уходу выросли до примерно 21 миллиарда шекелей в 2025 году, что приблизило прогнозируемый год полного обнуления бюджета более чем на шесть лет – к 2035 году. В этот период "Битуах Леуми" окажется в состоянии кассового дефицита и без дополнительного финансирования будет не в состоянии выплачивать свои обязательства по закону в полном объеме. Несмотря на это, социально-экономический кабинет в последние годы не провел ни одного заседания, касающегося баланса ведомства.

Из отчета также следует, что вследствие реформы все больше пожилых людей получают пособие по уходу деньгами, однако "Битуах Леуми" не осуществляет обязательный ежегодный контроль на дому у всех получателей денежных выплат. Кроме того, не разработан регламент контроля за компаниями по уходу, чтобы проверять квалификацию членов семей, нанятых в качестве сиделок.

В отчете государственного контролера сказано, что в Государстве Израиль сегодня полностью отсутствует упорядоченная государственная политика по подготовке граждан к выходу на пенсию, а уровень занятости пожилых людей после пенсионного возраста крайне мал и не позволит достичь целей, установленных правительством.

Готовность правительства к старению населения

Согласно отчету, профильные министерства демонстрируют неготовность к долгосрочным демографическим изменениям. Ожидается, что к 2050 году число пожилых людей в стране достигнет 2 миллионов человек (около 15% населения), однако ни одно из стратегических направлений, утвержденных правительством еще в 2015 году, не было реализовано в полной мере. Системный кризис привел к резкому росту дефицита Института национального страхования, что приблизило прогнозируемый срок полного исчерпания его фондов на 9 лет – с 2044 до 2035 года.

Кроме того, в стране наблюдается острый дефицит гериатрических коек, критическая нехватка профильных врачей, а показатели занятости пожилых людей существенно отстают от государственных планов.

Главной причиной провала госконтролер называет отсутствие центрального координирующего органа, четкого распределения обязанностей и системного взаимодействия. Министерство по вопросам социального равенства не обладает достаточными полномочиями и бюджетом, а Консультативный совет по делам пенсионеров фактически ликвидирован вопреки закону. Около 70% государственных структур оценивают уровень межведомственного сотрудничества как неудовлетворительный, а 90% заявляют о дефиците обмена данными. Госконтролер призвал канцелярию премьер-министра и профильные министерства немедленно утвердить подкрепленную бюджетом многолетнюю национальную программу, которая определит ответственного за ее выполнение, установит измеримые цели и защитит интересы пожилых граждан.

Система страхования на случай необходимости в постороннем уходе

Израильская система долгосрочного ухода находится в глубоком структурном и финансовом кризисе. После реформы 2018 года расходы "Битуах Леуми" на пособия выросли втрое – с 7 до 21 миллиарда шекелей в 2025 году, а доля получателей среди пенсионеров удвоилась и достигла 30%, что вдвое превышает средний показатель по ОЭСР. Этот лавинообразный рост, усугубленный бесконтрольным переходом на дистанционную оценку состояния здоровья по документам (без выезда на дом), стал главной причиной подрыва актуарной стабильности ведомства. При этом, вопреки регламенту, ни Социально-экономический кабинет, ни премьер-министр ни разу не вынесли этот критический вопрос на обсуждение правительства.

Параллельно зафиксирован крах рынка коллективного страхования через больничные кассы. Программы превратились в гибридный продукт взаимного страхования, где весь финансовый риск переложен на самих граждан, а частные компании получают лишь фиксированную плату за управление. Больничные кассы и Управление рынка капитала скрывают от населения реальное состояние страховых фондов, что грозит массовым выходом молодых клиентов и банкротством системы.

Кроме того, "Битуах Леуми" провалил контроль за качеством ухода: ведомство не проверяет нанятых родственников пациентов (составляющих 50% сиделок) и вопреки закону не посещает на дому большинство получателей денежных пособий. Госконтролер потребовал вернуть практику очных проверок, внедрить лимиты расходов по примеру 70% стран ОЭСР и разрешить споры между Минздравом и Минфином, которые уже привели к 10%-му сокращению выплат нуждающимся.

Готовность системы здравоохранения к старению населения

Национальная система здравоохранения демонстрирует критическую неготовность к стремительному старению общества. Хотя израильтяне, достигшие 65 лет, занимают четвертое место в ОЭСР по общей продолжительности жизни (85 лет для мужчин и 87,6 года для женщин), значительную часть оставшихся лет они проводят в состоянии тяжелых болезней. Проверка показала, что Министерство здравоохранения полностью провалило развитие превентивной медицины: на эти цели выделено лишь 1,5% ведомственного бюджета (около 930 млн из 62 млрд шекелей). В результате свыше 91% профилактических мероприятий в больничных кассах не выполняются, а 54% пенсионеров за период с 2019 по 2024 год не прошли вообще ни одной задокументированной процедуры по предотвращению ухудшения здоровья из-за отсутствия направлений от врачей.

Ситуация усугубляется падением обеспеченности гериатрическими койками на тысячу человек в возрасте 75+ на 16%, а общими койками – на 19%. Количество врачей-гериатров сократилось до критических 1,05 на тысячу человек старше 75 лет, причем около 16% имеющихся специалистов кассы используют не по назначению, нанимая их в качестве обычных семейных врачей. Кроме того, Минздрав до сих пор не разработал единый национальный индекс старческой астении, из-за чего ведомство не способно составить объективную картину здоровья граждан. Энгельман потребовал от Минздрава изменить стратегию: утвердить оперативный план с измеримыми целями, перенаправить ресурсы на раннее предупреждение болезней (профилактику) и ввести обязательную гериатрическую подготовку для терапевтов.

Обеспечение благосостояния и социальной защиты стареющего населения

В Израиле полностью отсутствует скоординированная государственная политика по адаптации граждан к жизни после завершения трудовой деятельности. Несмотря на колоссальный разрыв между официальным пенсионным возрастом и реальной продолжительностью жизни (23 года для женщин и 15 лет для мужчин), 77% пожилых израильтян (около 434 тысяч человек) вообще не проходят никакой подготовки к выходу на пенсию, а среди малообеспеченных слоев этот показатель достигает 82%. Существующие программы носят точечный характер: "Битуах Леуми" охватил информационными днями лишь 4% пенсионеров, а специализированные центры Министерства социального равенства приняли всего 1% уходящих на покой граждан. Проблему усугубляет и провал планов по занятости: текущий уровень вовлеченности лиц в возрасте 67-74 лет в рынок труда наглядно доказывает, что цели правительства на 2030 год достигнуты не будут. Целевые квоты в госсекторе остались фикцией – 48% министерств не наняли ни одного сотрудника в этом возрасте.

Не менее катастрофическая ситуация сложилась в сфере борьбы с одиночеством, которое признано ВОЗ глобальной угрозой общественному здоровью. В то время как 26% пожилых израильтян (а в арабском секторе – 53%) заявляют о постоянном чувстве одиночества, профильные министерства и "Битуах Леуми" не смогли выявить и поставить на учет 82% из них. Процесс выявления одиноких стариков практически не ведется: 95% участников репрезентативного опроса госконтролера сообщили, что ни один социальный или медицинский работник ни разу даже не заговорил с ними на эту тему. Госконтролер потребовал немедленно разработать единую систему выявления одиноких граждан, создать централизованную базу волонтерских вакансий и законодательно обязать ведомства содействовать занятости пожилых людей.