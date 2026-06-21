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Израиль

Владелица яслей инсценировала взлом, чтобы изъять записи камер наблюдения

Расследование
Дети
Полиция
Образование
время публикации: 21 июня 2026 г., 11:05 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 11:05
Владелица яслей инсценировала взлом, чтобы изъять записи камер наблюдения
Chaim Goldberg/Flash90

Владелица яслей в Кирьят-Гате подозревается в том, что инсценировала взлом детского сада, чтобы скрыть видеозаписи после требования родителей предоставить записи с камер наблюдения. Как сообщает новостная служба "Кан", родители малышей услышали аудиозаписи с криками и оскорблениями детей и потребовали предоставить им видео.

На одной из аудиозаписей, которые родители предоставили редакции "Решет Бет", помощница воспитателя говорит об одной из девочек "она уже получала по рукам". На другой воспитательница обзывает девочку из-за того, что теперь ее придется переодевать, а помощница отвечает "брось ее в кроватку".

На следующий день после проверки аудио родители попросили предоставить им записи с камер наблюдения, как это предусмотрено законом. Владелица детского сада пригласила их войти и сообщила, что ночью в сад якобы проникли злоумышленники и похитили устройство с записями.

Родители не поверили этой версии и подали жалобу в полицию по подозрению в издевательствах над детьми. Полицейские прибыли в детский сад для сбора доказательств. Владелица яслей была задержана, суд направил ее под домашний арест.

Израиль
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