Отчет: доходы мэрий выросли на 3 млрд шекелей, скидки сократились, 40% жалоб на арнону обоснованы

Государственный контролер и Омбудсмен Матаниягу Энгельман опубликовал 3 февраля специальный отчет, посвященный жалобам населения по вопросам начисления и взимания муниципального налога (арноны).

Кроме всего прочего, Бюро по рассмотрению жалоб населения при канцелярии Госконтролера рассматривает претензии граждан к местным органам власти, касающиеся различных аспектов арноны, и оказывает помощь заявителям в их взаимодействии с муниципалитетами. Нередко в ходе проверки индивидуальных жалоб выявляются системные сбои в работе местных властей.

Несмотря на то, что общий сбор арноны за это время вырос более чем на 3 миллиарда шекелей – с 28,1 млрд в 2021 году до 31,2 млрд в 2023 году, эффективность взимания платежей снизилась: процент собираемости налога упал с 74% в 2022 году до 72% в 2023 году. Параллельно с этим наблюдается рост долговой нагрузки на население: задолженность жителей и бизнеса по арноне увеличилась до 11,9 млрд шекелей, причем эта сумма сформировалась уже после списания безнадежных долгов. Кроме того, общий объем предоставленных скидок и освобождений от уплаты налога снизился с 7,6 млрд шекелей в 2022 году до 7,3 млрд в 2023 году.

В период с января 2023 по ноябрь 2025 года в Бюро поступило 937 жалоб по вопросам арноны, из которых 40% были признаны обоснованными или разрешились в пользу заявителей в ходе проверки. Благодаря вмешательству Омбудсмена гражданам было возвращено в общей сложности 376508 шекелей. Анализ показал, что подавляющее большинство обоснованных претензий (70.3%) связано с нарушением правил, а 24,1% – с действиями властей вопреки закону или без соответствующих полномочий. Особое внимание привлекает тот факт, что доля незаконных действий в сфере взимания арноны почти в пять раз превышает аналогичный средний показатель по остальным жалобам, составляющий всего 5%.

Матаниягу Энгельман, Государственный контролер и Омбудсмен: "Наряду с деятельностью местных властей по взиманию арноны, они обязаны действовать корректно и эффективно в вопросах предоставления скидок жителям и бизнесам, имеющим на это право. Это долг властей перед своими гражданами. Последние два года, прошедшие после трагедии 7 октября 2023 года, стали тяжелейшим испытанием как в сфере безопасности, так и в экономическом плане. В этой реальности недопустимо поведение, лишающее жителей их прав в нарушение закона и правил надлежащего управления. Министр внутренних дел и главы местных советов должны принять меры для исправления выявленных проблем в этом отчете".

Города, где жалуются чаще всего

Омбудсмен проанализировал количество жалоб относительно численности населения (на 100,000 жителей). "Лидерами" по числу жалоб стали:

Тверия (64,2 жалобы на 100 тыс. жителей)

Хариш (60,5)

Бейт-Шемеш (45,6)

Нетивот (41,9)

Лод (40,7)

Самый высокий процент обоснованных жалоб зафиксирован в следующих муниципалитетах:

Хариш (60% жалоб признаны обоснованными)

Тверия (58,1%)

Иерусалим (50,9%)

Беэр-Шева (47,2%)

Лод (41,7%)

На что жалуются граждане?

Наибольшее количество жалоб (41,8%) касается скидок и освобождений от уплаты налога. Граждане сообщают об отказах в социальных скидках, проблемах с получением освобождения для пустующей недвижимости, сложностях с расчетом скидок для бизнеса в период войны и отсутствии автоматического продления льгот. Другие темы жалоб включают: качество обслуживания (отсутствие цифровых услуг или, наоборот, излишняя цифровизация, недоступная пожилым); длительное ожидание ответа и плохая работа колл-центров; бюрократическая волокита и непредоставление информации; ошибки в классификации недвижимости и начислении налога.

В категории жалоб на качество обслуживания (отношение сотрудников, доступность, ответы на обращения) процент обоснованных претензий достигает 63%.

Также отмечен интересный гендерный аспект: мужчины жалуются на проблемы с арноной значительно чаще женщин (65,3%), хотя в других сферах женщины жалуются чаще чем мужчины.